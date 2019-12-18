Историческое здание храма в центре Барнаула передано местной католической общине

Историческое здание католического храма на проспекте Ленина, 44 в Барнауле полностью передано его первоначальному собственнику – Римско-Католическому приходу Христа Царя Вселенной. Ключи от храма были вручены настоятелю прихода, отцу Богдану Каленцки, который по праву хозяина вступил под его своды. Впоследствии отец Богдан отслужил во вновь обретенной церкви первую Евхаристию.

О том, что храмовое здание должно перейти в собственность католической общины до конца текущего года, стало известно еще в конце июня, когда в рамках судебного разбирательства было утверждено мировое соглашение. В соответствии с ним город должен был в течение полугода передать историческое здание и земельный участок Римско-Католической Церкви. В ходе встречи Ординария Преображенской епархии с вице-губернатором региона во время недавнего пастырского визита Владыки Иосифа Верта в Барнаул было еще раз подтверждено, что данное решение будет исполнено в срок.

Напомним, план передачи исторического здания католического храма его законным владельцам был одобрен еще в 2013 году, и католики даже подготовили проект реставрации, согласно которому объект мог бы стать украшением столицы Алтайского края, но в последний момент планы чиновников изменились, и христианская община получила отказ. Здание было передано с краевого на городской баланс, и потребовалась новая серия судебных разбирательств, чтобы оно, наконец, вернулось к настоящим хозяевам. Отметим также, что около двух лет назад городские чиновники решили соорудить альпийскую горку и небольшой сквер рядом со зданием, тем самым потревожив захоронения, которые существуют на этом месте как минимум с начала ХХ века. По изначальному плану католиков, здесь должен был появиться зеленый уголок с лавочками, где горожане могли бы отдохнуть и предаться размышлениям. Будем надеяться, что эта задумка также будет реализована.