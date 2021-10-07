Костел св. Николая в Киеве передадут католической общине

Костел святого Николая в Киеве передадут в пользование Римско-Католической Церкви ориентировочно весной 2022 года, после того, как Министерство культуры и информационной политики Украины проведет его реконструкцию. Об этом киевская община св. Николая сообщила на своей странице в Facebook.

Верующие передали в Минкульт предложения по определению даты передачи храма, определения тендерных процедур и других организационно-подготовительных вопросов для передачи костела.

«Достигнуты предварительные договоренности о передаче храма после окончания восстановительных работ, то есть, ориентируемся на весну 2022 года», – сообщили в приходе.

Также сообщается, что контроль расходов бюджетных средств на реконструкции будут осуществлять меценаты и общественность.

Ранее пожаром в костеле Cвятого Николая был уничтожен уникальный орган (пожар произошел 3 сентября 2021 года).

Расположенный на улице Большой Васильковской костел Святого Николая – один из двух римско-католических храмов в Киеве, построенных до 1917 года. Он был возведен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

По материалам Благовест-инфо