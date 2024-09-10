Историческая церковь в Сент-Омере на севере Франции уничтожена огнем в результате поджога

Историческая церковь Непорочного Зачатия в Сент-Омере, в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, была уничтожена поджогом в ночь на 2 сентября 2024 года, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Подозреваемый, неоднократно совершавший преступления и ранее пытавшийся поджечь многочисленные места поклонения, был задержан через несколько часов после того, как пожар удалось взять под контроль.

По данным местных властей, пожар начался около 4 утра. Затем он распространился на боковые и центральные проходы, затем на крышу и колокольню, которые быстро обрушились. Пожар был локализован к 7:15 утра благодаря усилиям 120 пожарных.

Сообщений о пострадавших не поступало, однако в качестве меры предосторожности были эвакуированы около 60 местных жителей, проживающих рядом со зданием.

Первоначальное расследование показало, что 39-летний мужчина якобы ворвался в помещение, разбив витражное окно. Арестованный и взятый под стражу полицией вечером 2 сентября, подозреваемый Жоэль Вигуре, как отмечается, был осужден за многочисленные случаи подобных актов уничтожения посредством пожара в последние годы.

Хотя на снимках, опубликованных в СМИ, был виден только металлический каркас церковной колокольни, а точный масштаб ущерба еще предстоит определить, вмешательство приходского священника Себастьена Русселя позволило спасти Святые Дары и около 20 религиозных артефактов, включая реликвари-бюст святого Корнилия.

«С разрешения и под наблюдением пожарных я смог войти в церковь, когда пожар был взят под контроль, чтобы забрать самое важное, а именно сначала киворий в дарохранительнице, затем несколько статуй и элементы литургической мебели», — рассказал священник.

Отец Руссель добавил, что «витражи, особенно прекрасные в хоре, посвященные Марии, не слишком повреждены».

Церковь, построенная в неоготическом стиле, была завершена в 1859 году и полностью отреставрирована муниципалитетом в 2018 году, на что было выделено 5 миллионов евро.

В последние годы многочисленные знаковые католические сооружения во Франции, включая собор Парижской Богоматери, были серьезно повреждены пожаром. 11 июля 2024 года также загорелся шпиль Руанского собора, но пожарные быстро взяли пламя под контроль.

12 июля Observatoire du Patrimoine Religieux, ассоциация, занимающаяся сохранением и популяризацией религиозного наследия Франции, сообщила агентству AFP, что в 2023 году было сожжено 27 церквей, а за первые шесть месяцев 2024 года — 12. Нападения на религиозные памятники в последние годы составляют примерно 90% из примерно 1000 антихристианских актов, ежегодно регистрируемых Министерством внутренних дел страны.