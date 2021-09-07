Пожар в костеле Cвятого Николая в Киеве уничтожил уникальный орган

Пожар в костеле Cвятого Николая в Киеве уничтожил уникальный орган. Об этом сообщил в субботу, 4 сентября, министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале. Сообщает Благовест-инфо.

Пожар произошел в костеле днем ранее, 3 сентября. Поздним вечером того же дня его удалось потушить. По словам Ткаченко, точную причину возгорания должно будет установить следствие. Вероятно, замыкание произошло внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке, добавил министр. Ранее епископ Виталий Кривитский рассказал украинскому онлайн-изданию Suspilne.media, что «в самом органе что-то затрещало во время репетиции, и он загорелся».

Орган для костела святого Николая в Киеве был изготовлен в конце 1980-х годов чешской компанией Rieger-Kloss в городе Крнов. Инструмент был выполнен в стиле, максимально соответствующем архитектурному стилю храма. У органа было 55 регистров и 3945 труб разного диаметра – от 13 мм до 6 м – из металла и ценных пород дерева. По данным агентства УНИАН, сегодняшняя стоимость этого инструмента составляет от 1,2 до 1,5 млн евро.

Расположенный на улице Большой Васильковской костел Святого Николая – один из двух римско-католических храмов в Киеве, построенных до 1917 года. Он был возведен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. В Украине уже начали собирать пожертвования на восстановление костела, передает DW.