Ватикан просит правительство Грузии вернуть католикам храмы

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин просил премьер-министра Ираклия Гарибашвили вернуть приходу в Грузии католические храмы. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на georgia.ge.

О письме, отправленном еще в январе, стало известно только сейчас, текст распространило агентство catholic.ge.

Речь идет о шести храмах, которые сейчас занимает Православная Церковь: в городах Гори, Кутаиси, Батуми, селах Уде, Ивлита и Бузмарети (Самцхе Джавахети).

«Изначально невозврат этого имущества Католической Церкви объяснялся тем, что православному приходу не хватало культовых сооружений. В последние десятилетия, после того как построили сотни православных храмов по всей стране (в том числе и с помощью государства), этой проблемы уже не существует», – отмечается в письме.

Госсекретарь Ватикана напоминает «о ряде дружественных действий, совершенных Католической Церковью в отношении Грузии». В частности, несколько церквей в разных странах пошли навстречу грузинской православной пастве, выделив места для молитвы.

«C политической точки зрения был бы желателен некий «ответный шаг», который, по крайней мере пока, мог бы выразиться в возвращении церкви Непорочного Зачатия в Кутаиси, где проживает самая многочисленная и исторически значимая римско-католическая община в Грузии», призывает представитель Ватикана.

Реакция правительства Грузии и Патриархии на это письмо на данный момент не известна. Этой весной в Грузии было несколько инцидентов, когда католиков не пускали на территорию их бывших храмов.