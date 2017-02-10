СПЧ готовит рекомендации по регулированию внешнего вида школьников, включая ношение хиджабов

Совет по правам человека при президенте РФ готовит доклад главе государства с предложениями по поводу законодательного регулирования внешнего вида школьников и, в частности, их права на ношение религиозной атрибутики, включая хиджабы. Кроме того, члены СПЧ подготовят экспертное лингвистическое определение понятия «светское образование», принципы которого сдерживают проникновение религии в учебные заведения.

Зампред совета Евгений Бобров сообщил газете «Известия», что посвященное этой проблеме заседание состоится уже в феврале этого года. «Как минимум надо договориться о ценностях и выработать общие подходы, — пояснил изданию член СПЧ. — А дальше посмотрим, готовы ли мы к законодательному решению этой проблемы».

По словам Боброва, «вопрос в том, насколько открыто школьники могут демонстрировать свое вероисповедание и не будет ли это нарушать светский характер государства и право на образование». Статья 14 Конституции РФ гласит, что РФ — светское государство, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

К заседанию члены СПЧ попросят лингвистов написать экспертное заключение о том, что такое «светское образование», сообщил также Бобров. «Это главный вопрос, потому что светскость образования указана в законе, и надо понимать, в какой мере это может исключать религиозные предпочтения. И не только религиозные, например тот же пирсинг. А некоторые вообще считают, что все школьники должны носить форму и выглядеть одинаково», — пояснил зампред совета.

Бобров пояснил, что законодательное урегулирование вопроса необходимо для прекращения споров между сторонниками и противниками религиозной атрибутики в школах. По крайней мере надо определиться — запрещать или разрешать и зафиксировать то или иное решение в законе, отметил он.

Дискуссия вокруг ношения хиджабов в российских школах с новой силой разгорелась в январе этого года. Министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, заявила, что школьники не должны подчеркивать вероисповедание атрибутами. Это заявление вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

При этом известно, что 11 февраля 2015 года Верховный суд РФ признал законными требования к внешнему виду школьников, утвержденные постановлением правительства Мордовии и запрещающие, в частности, ношение в образовательных учреждениях региона религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов.

Кроме того, в июле 2013 года ВС признал законным решение суда, подтверждающее запрет на ношение хиджабов в общеобразовательных школах Ставропольского края в 2012 году.

По действующему закону «Об образовании», правила внешнего вида учеников устанавливают школы. При этом оговаривается, что одежда должна соответствовать типовым требованиям, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.

Источник: newsru.com