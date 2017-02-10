СПЧ готовит рекомендации по регулированию внешнего вида школьников, включая ношение хиджабов

СПЧ готовит рекомендации по регулированию внешнего вида школьников, включая ношение хиджабов

Февраль 10, 2017

Совет по правам человека при президенте РФ готовит доклад главе государства с предложениями по поводу законодательного регулирования внешнего вида школьников и, в частности, их права на ношение религиозной атрибутики, включая хиджабы. Кроме того, члены СПЧ подготовят экспертное лингвистическое определение понятия «светское », принципы которого сдерживают проникновение религии в учебные заведения.

Зампред совета Евгений Бобров сообщил газете «Известия», что посвященное этой проблеме заседание состоится уже в феврале этого года. «Как минимум надо договориться о ценностях и выработать общие подходы, — пояснил изданию член СПЧ. — А дальше посмотрим, готовы ли мы к законодательному решению этой проблемы».

По словам Боброва, «вопрос в том, насколько открыто школьники могут демонстрировать свое вероисповедание и не будет ли это нарушать светский характер государства и право на образование». Статья 14 Конституции РФ гласит, что РФ — светское , в котором никакая не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

К заседанию члены СПЧ попросят лингвистов написать экспертное заключение о том, что такое «светское образование», сообщил также Бобров. «Это главный вопрос, потому что светскость образования указана в законе, и надо понимать, в какой мере это может исключать религиозные предпочтения. И не только религиозные, например тот же пирсинг. А некоторые вообще считают, что все школьники должны носить форму и выглядеть одинаково», — пояснил зампред совета.

Бобров пояснил, что законодательное урегулирование вопроса необходимо для прекращения споров между сторонниками и противниками религиозной атрибутики в школах. По крайней мере надо определиться — запрещать или разрешать и зафиксировать то или иное решение в законе, отметил он.

Дискуссия вокруг ношения хиджабов в российских школах с новой силой разгорелась в январе этого года. Министр образования Ольга Васильева, комментируя запрет ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье в Мордовии на ношение платков, заявила, что школьники не должны подчеркивать вероисповедание атрибутами. Это заявление вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

При этом известно, что 11 февраля 2015 года Верховный суд РФ признал законными требования к внешнему виду школьников, утвержденные постановлением правительства Мордовии и запрещающие, в частности, ношение в образовательных учреждениях региона религиозной одежды и головных уборов, в том числе хиджабов.

Кроме того, в июле 2013 года ВС признал законным решение суда, подтверждающее запрет на ношение хиджабов в общеобразовательных школах Ставропольского края в 2012 году.

По действующему закону «Об образовании», правила внешнего вида учеников устанавливают школы. При этом оговаривается, что одежда должна соответствовать типовым требованиям, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.

 

Источник: newsru.com

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