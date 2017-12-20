Скончался американский кардинал Бернард Фрэнсис Лоу

20 декабря после продолжительной болезни скончался 86-летний американский кардинал Бернард Фрэнсис Лоу, архиепископ на покое Бостона и архипресвитер на покое римской базилики Санта-Мария-Маджоре. Иерарх был рукоположён в священники в 1961 году и принял епископскую хиротонию в 1984 году.

Во главе архиепархии Бостона он сделал важные шаги в направлении экуменизма и в развитии отношений между Католической Церкви и иудаизмом. В 1985 году Папа Войтыла назначил архиепископа Лоу кардиналом. В 2002 году иерарх оставил руководство Бостонской архиепархии после обвинений в сокрытии случаев злоупотребления несовершеннолетними.

13 декабря 2002 года, после встречи в Ватикане с Иоанном Павлом II, кардинал выступил с заявлением: «Я глубоко благодарен Папе Римскому за принятие моей отставки. Горячо молюсь, чтобы этот акт помог архиепархии Бостона обрести исцеление, примирение и единство, которые отчаянно необходимы. Я взываю о прощении у всех, кто пострадал из-за моих недостатков и ошибок».

Со смертью Бернарда Фрэнсиса Лоу Коллегия кардиналов насчитывает 216 иерархов, из которых 120 избирателей и 96 без права голоса.

Источник: Радио Ватикана