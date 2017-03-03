Селфи Марка Уолберга с Пепельной среды набрало миллион лайков

Известный голливудский актер Марк Уолберг, практикующий католик, пожелал на своих страницах в соцсетях благословений всем, кто в Пепельную среду начал Великий Пост. За сутки селфи c пепельным крестиком на лбу набрало более 500 тыс. лайков в Instagram и почти столько же в Facebook, а также более 6 тыс. комментариев, свыше 18 тыс. пользователей Фейсбука поделились записью.

Таким образом Марк Уолберг, известный по таким фильмам, как «Отступники», «Трансформеры» и т. д., дал очередное свидетельство своей веры. Ранее Уолберг отмечал, что молится о призваниях к священству и что высоко ценит священников, поскольку они сыграли в его жизни особую роль:

- Моя католическая вера — это якорь и опора для всего, что я делаю в жизни. В своей ежедневной молитве я прошу указаний и сил для бытия мужем и отцом.

Напомним, что у актера четверо детей. Также Уолберг основал благотворительный фонд, ориентированный на финансовую и социальную поддержку талантливой молодежи из городских кварталов.

Источник: katolik-gomel.by