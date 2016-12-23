Рождество 1914: необычное перемирие на фронте Первой мировой войны

Рождество 1914: необычное перемирие на фронте Первой мировой войны

Декабрь 23, 2016

Это правда, что война пробуждает темные стороны человеческой природы, christmas_truce_1914_iwm_hu_35801испорченной грехом, такие как несдержанность, ненависть, жестокость… Но, иногда, она становится возможностью проявиться величию человеческого духа…  

 унесла 9 миллионов солдатских и 7 миллионов гражданских жизней. Однако регулярно в праздник Рождества мир отмечает годовщину трогательных событий, произошедших на Западном фронте той войны и известных под именем «Рождественского перемирия».

imageВ первое так называемой «Великой войны», 25 декабря 1914 года, случилось нечто немыслимое и выдающееся, прервавшее ужасную обыденность жестокого конфликта: немецкие и британские солдаты спонтанно перестали стрелять друг в друга, вышли из окопов и начали брататься на так называемой нейтральной территории между линиями укреплений. Они обнялись, закурили и стали вместе колядовать и обмениваться подарками. Была отслужена Святая Месса. Наконец, недавние смертельные противники сыграли между собой футбольный матч. imgid13999613Перемирие также позволило похоронить павших собратьев.

Окопы противников располагались вплотную друг к другу, солдаты с обеих сторон разделяли те же неудобства, одинаковыми были страдания, но общими были также христианские корни, одинаковым было понимание ценности Рождества — рождения Божьего Сына, приносящего миру мир. И то, что эти корни проросли таким неожиданным образом, ненамного уменьшило жестокость и бесчеловечность мировой войны.

wars-world-war-i-christmas-truceЧрезвычайные обстоятельства той Рождественской ночи были продиктованы чувством всеобщего братства, оказавшегося сильнее канонады и перестрелок. Это было спонтанное решение солдат, а не приказ командования. Напротив, командование осудило эти действия, а позже позаботилось о том, чтобы в будущем такого не повторилось. Ведь такие перемирие напоминали солдатам о том, что все они являются людьми, детьми Божьими, разрушая стереотипы, внушенные государственной пропагандой.

 

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Ниже — кадры из фильма «Счастливого Рождества»: военной драмы 2005 года, снятой режиссером Кристианом Карионом. Фильм основан на реальных событиях времён Первой мировой войны, вошедших в историю как «»:

 

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