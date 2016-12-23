Рождество 1914: необычное перемирие на фронте Первой мировой войны

Это правда, что война пробуждает темные стороны человеческой природы, испорченной грехом, такие как несдержанность, ненависть, жестокость… Но, иногда, она становится возможностью проявиться величию человеческого духа…

Первая мировая война унесла 9 миллионов солдатских и 7 миллионов гражданских жизней. Однако регулярно в праздник Рождества мир отмечает годовщину трогательных событий, произошедших на Западном фронте той войны и известных под именем «Рождественского перемирия».

В первое Рождество так называемой «Великой войны», 25 декабря 1914 года, случилось нечто немыслимое и выдающееся, прервавшее ужасную обыденность жестокого конфликта: немецкие и британские солдаты спонтанно перестали стрелять друг в друга, вышли из окопов и начали брататься на так называемой нейтральной территории между линиями укреплений. Они обнялись, закурили и стали вместе колядовать и обмениваться подарками. Была отслужена Святая Месса. Наконец, недавние смертельные противники сыграли между собой футбольный матч. Перемирие также позволило похоронить павших собратьев.

Окопы противников располагались вплотную друг к другу, солдаты с обеих сторон разделяли те же неудобства, одинаковыми были страдания, но общими были также христианские корни, одинаковым было понимание ценности Рождества — рождения Божьего Сына, приносящего миру мир. И то, что эти корни проросли таким неожиданным образом, ненамного уменьшило жестокость и бесчеловечность мировой войны.

Чрезвычайные обстоятельства той Рождественской ночи были продиктованы чувством всеобщего братства, оказавшегося сильнее канонады и перестрелок. Это было спонтанное решение солдат, а не приказ командования. Напротив, командование осудило эти действия, а позже позаботилось о том, чтобы в будущем такого не повторилось. Ведь такие перемирие напоминали солдатам о том, что все они являются людьми, детьми Божьими, разрушая стереотипы, внушенные государственной пропагандой.

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Ниже — кадры из фильма «Счастливого Рождества»: военной драмы 2005 года, снятой режиссером Кристианом Карионом. Фильм основан на реальных событиях времён Первой мировой войны, вошедших в историю как «Рождественское перемирие»: