Разрушить стену наших грехов: в Новосибирске прошла экуменическая молитва о единстве христиан

21 января Кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске в очередной раз стал местом проведения экуменического богослужения в рамках Недели молитв о христианском единстве.

Недели молитв о единстве христиан, организуемые Папским Советом по содействию христианскому единству и Всемирным Советом Церквей, берут свое начало в 1968 году. Известно, что первая молитва о единстве христиан прошла более ста лет назад. С тех пор традиционно в северном полушарии Неделя молитв о единстве христиан проходит с 18 по 25 января. Эти даты были предложены в 1908 году Полом Уотсоном, поскольку выпадают на промежуток между праздниками Кафедры святого Петра и Обращения святого Павла, и, таким образом, имеют символическое значение. В южном полушарии, где январь — это время отпусков, Церкви часто выбирают другие дни, чтобы провести Неделю молитв, — например, в дни празднования Пятидесятницы, что также является символической датой для единства Церкви.

Молитва о единстве, объединяющая христиан различных конфессий, особенно значима для Католической Церкви в России.

Нынешняя Неделя молитв была подготовлена христианами из Германии и прошла под девизом «Примирение – Любовь Христова объемлет нас» (ср. 2 Кор 5, 14-20). За основу был взят отрывок из Второго Послания апостола Павла к Коринфянам, в котором подчеркивается, что примирение является даром от Бога, предназначенным для всего сущего. Через Божье действие возрожденный во Христе человек призван словом и делом свидетельствовать о состоявшемся примирении.

В Новосибирске участниками Экуменической встречи-богослужения стали католики, православные, лютеране и верные ряда протестантских деноминаций.

Модератором встречи был бессменный организатор экуменических мероприятий в Преображенской епархии отец Коррадо Трабукки, OFM.

В начале богослужения имела место процессия с Евангелиарием, на котором был изображен Крест. Именно Слово Божие и Крест являются основанием единства христианских Церквей.

В материалах к богослужению был предложен образ Берлинской стены, которая когда-то разъединила единое государство и народ. Поэтому перед началом молитвы был воздвигнут макет символической стены из камней-грехов: недостатка любви, ненависти и презрения, несправедливых обвинений, дискриминации, гонений, прерванного общения, нетерпимости, религиозных войн, отстранения, злоупотреблений властью, разделений, гордыни. В конце богослужения эта стена была снесена, а из составляющих ее камней был построен крест.

Вся встреча проходила при зажженном пасхале, во время службы была прочитана молитва к Святому Духу, молитвы примирения и молитвы надежды.

Со словами проповеди и размышления на тему прочитанного фрагмента из Евангелия к собравшимся обратились: католический священник Денис Марчишин, лютеранский пастор Павел Храмов (приход Св. Андрея Сибирской Евангелическо-Лютеранской Церкви), представитель Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви протоиерей Александр Реморов, директор Сибирского отделения Российского Библейского Общества Алексей Владимирович Булатов.

Участники встречи поделились своим видением перспектив христианского единства, отметили важность совместного свидетельства перед лицом вызовов современного мира.

Все выступавшие говорили о необходимости налаживания межконфессиональных связей, которые в перспективе должны привести к подлинному единству.

Кульминацией экуменического богослужения стало возжигание свечей от единого светоча: представители религиозных сообществ в знак общей миссии всех Церквей зажгли свечи от пасхала — символа света Воскресшего Христа.

Завершила встречу совместная молитва ко Всемогущему Богу о даровании единства между всеми христианами и о том, чтобы это прошение вошло в повседневную жизнь наших общин, «дабы устроил Он обитель Себе в сердцах наших, оросил их сухость и растопил холод, зажёг в душах наших огонь Своей любви и даровал нам истинную веру, твердую надежду и искреннюю и совершенную любовь».

Смотрите также совместный фоторепортаж, подготовленный корреспондентами «Сибирской католической газеты», ТВ «Кана» и Кафедрального собора Преображения Господня: