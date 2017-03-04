Принята к защите первая в современной России диссертация по теололгии

Объединенный диссертационный совет по новой научной специальности «теология» в пятницу приступил к рассмотрению первой диссертации.

Ее автор — протоиерей Павел Хондзинский.

Диссовет во главе с председателем синодального Отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом сформировал комиссию из числа своих членов для предварительного ознакомления с диссертацией и подготовки заключения, сообщили «Интерфакс-Религия» в пресс-службе Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Кирилла и Мефодия.

Защита упомянутой диссертации священника предварительно намечена на конец мая. Ей будет предшествовать второе заседание диссовета, которое состоится во второй половине марта.

В октябре 2015 года президиум Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки одобрил паспорт научной специальности «теология». После этого стало возможным формирование первого диссертационного совета по теологии. Его создали на базе МГУ, РАНХиГС, Общецерковной аспирантуры и докторантуры и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кроме того был создан экспертный совет ВАК по теологии. В него вошли более 50 светских ученых.

Ранее возможность изучать христианское, исламское, иудейское и буддийское богословие в России появилась у аспирантов: в мае 2014 года министерство образования утвердило федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению «теология».