Принята декларация по итогам католическо-англиканского диалога

Различия — это не повод для подозрительности или упреков, но повод для взаимного слышания, познания и обмена — в таком ключе выдержана первая согласованная декларация Международной англикано-католической комиссии.

Документ под названием «Идти вместе по пути: учиться быть Церковью — местной, региональной, универсальной» (Walking Together on the Way: Learning to Be the Church — Local, Regional, Universal) был принят во время прошлогоднего заседания Комиссии в немецком городе Эрфурте, однако опубликован только сейчас, после семи лет встреч и консультаций, сообщила Ватиканская газета «L’Osservatore Romano».

Речь идет о первой декларации, принятой Комиссией по итогам третьего этапа официального диалога ее представителей. По словам сопредседателей Комиссии, католического архиепископа Бернарда Лонга и англиканского архиепископа Дэвида Моксана, она имеет целью более детальное раскрытие подходов Католической Церкви и Англиканского сообщества к вопросам религиозной власти и церковного единства.

68-страничная декларация состоит из 6 статей и сосредотачивается преимущественно на анализе того, как каждая из двух конфессий практикует церковную власть на местном, региональном и повсеместном уровнях, как уравновешивает процессы принятия решений.

Документ разрабатывался согласно методу «восприимчивого экуменизма»: каждая из сторон исходила из осознания трудностей и напряжения, присутствующих в «инструментах общения», которые действуют в Католической Церкви и Англиканском сообществе, и старалась определить то положительное, что может быть позаимствовано участниками экуменического процесса.

Так, например, упоминается практика Англиканского сообщества «признавать решающую роль Синодов и церковных властей, которые вносят вклад в региональные инструменты единства». По мнению авторов документа, это могло бы вдохновить Римско-Католическую Церковь на «более четкое определение властных полномочий Епископских Конференций».

Третий этап теологического диалога между Католической и Англиканской Церквами начался с заседания в монастыре Бозе на севере Италии, которое проходило 17-27 мая 2011 г. Его задача заключалась в решении принципиальных вопросов относительно «Церкви — поместной и Вселенской — как инструмента взаимообщения».

По материалам Vatican News