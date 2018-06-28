Принц Уильям сегодня в Израиле посетит могилу прабабушки на территории церкви Марии Магдалины

В четверг 28 июня принц Уильям завершит свой исторический визит в Израиль, первый в истории британской короны, посещением могилы Праведницы народов мира принцессы Элис, его прабабушки, на территории церкви Марии Магдалины на Масличной горе.

Ее святая душа упокоилась в Святой земле: 28 июня, в последний день своего исторического визита в Израиль, принц Уильям посетит могилу прабабушки — принцессы Элис.

Греческая принцесса, мать супруга английской королевы Филиппа, герцога Эдинбургского, признана Израилем Праведницей народов мира.

Элис (в русской традиции — Алиса) спасла в оккупированной нацистами Греции еврейскую семью по фамилии Коэн.

В понедельник вечером, 25 июня, во время официального приема в доме британского посла в Рамат-Гане принц Уильям встретился с родственниками семьи Коэн. По свидетельствам присутствующих, это был очень трогательный момент.

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Элис родилась 25 февраля 1885 года в гобеленовой комнате Виндзорского замка — в резиденции ее прабабушки королевы Виктории. Ее величество лично присутствовала при появлении девочки на свет.

Новорожденная стала первой из четырёх детей германского принца Людвига Баттенберга и принцессы Виктории Гессен-Дармштадской.

Элис состояла в родстве с членами почти всех королевских дворов Европы. По материнской линии она приходилась племянницей последней русской императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

В младенчестве принцессе был поставлен диагноз «врождённая глухота». Тем не менее Элис при нежной поддержке матери научилась читать по губам и говорить на немецком, английском, французском, а после брака и на греческом.

В 1903 году она вышла замуж за греческого принца Андрея и в 1920 году сменила лютеранскую веру на православную. У принцессы Элис и принца Андрея родилось пятеро детей — 4 девочки и один мальчик.

Во время Второй мировой войны принцесса Элис жила в Афинах во дворце своего деверя, греческого принца Георга, и сотрудничала со шведским и швейцарским Красным Крестом.

Она оказалась в непростой ситуации, так как две ее дочери проживали в Германии, их мужья воевали на стороне нацистской Германии, а сын — будущий принц Филипп — служил в Британском Королевском флоте и воевал против Германии.

Греческая королевская фамилия была хорошо знакома с еврейской семьёй Хаимаки Коэна, в прошлом – члена парламента. Когда в 1941 году нацисты захватили Грецию, семья бежала в Афины, которые были ещё под итальянским правлением и где антиеврейская политика проводилась довольно умеренно.

Однако период относительной безопасности продлился только до сентября 1943 года. Германия оккупировала Афины, и охота на евреев началась.

К этому моменту Хаимаки Коэн уже скончался. Его вдова Рахель и пятеро детей искали убежище. Четверо сыновей планировали добраться до Египта. Но для матери и сестры такое путешествие было слишком рискованным. Принцесса Элис, услышав об отчаянной ситуации этой семьи, предложила Рахели и её дочери Тильде укрытие в подвале своего дома. Позже к ним присоединился один из сыновей, который не смог добраться до Египта и вынужден был вернуться в Афины.

Коэны оставались в доме принцессы до самого освобождения. В течение их пребывания были моменты, когда нацисты начали что-то подозревать, и принцессу Элис даже вызывали на допрос в гестапо. Пользуясь своей глухотой, она притворилась, что не понимает вопросов, и её оставили в покое.

В январе 1949 года принцесса основала женскую православную обитель – Христианское сестричество Марфы и Марии. Она решила удалиться от мирской жизни и отправилась на греческий остров Тинос.

После переворота «черных полковников» в 1967 году принцесса вернулась в Англию и перебралась в Букингемский дворец, чтобы быть рядом с сыном и его семьёй.

Скончалась она в Лондоне, в декабре 1969 года, в возрасте 84 лет.

Незадолго до своей смерти принцесса Элис выразила желание быть похороненной в Иерусалиме, рядом со своей тётей, великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, которая, как и принцесса Элис, приняла монашество и основала монастырь.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна погибла во время русской революции, и её останки были захоронены в церкви Марии Магдалины, что в Гефсимании, в Иерусалиме.

В 1988 году, через 19 лет после кончины, гроб с останками принцессы Элис был переправлен в Иерусалим, в крипту на Масличной горе.

В 1993 году мемориальный центр памяти Холокоста «Яд ва-Шем» наградил принцессу Элис титулом Праведницы народов мира.

Через год её дети – принц Филипп и принцесса София, его сестра, прибыли в «Яд ва-Шем» и посадили дерево в честь своей матери.

Источник: Vesty.co.il