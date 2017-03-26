Православные впервые отметят в центре Москвы День святого Патрика

Первый православный фестиваль в честь святого Патрика пройдет 30 марта 2017 года в столичном Российском православном университете.

Фестиваль «Святой Патрик под Вязом» представит собой тематический вечер кельтского христианства, посвященный святому Патрикию, просветителю Ирландии, недавно включенному в русский месяцеслов, сообщает пресс-служба РПУ.

Среди буйства праздников и красок есть в марте-месяце один день, который многие европейцы и американцы узнают, не заглядывая в календарь. В этот день, выйдя на улицу, можно столкнуться с «зелеными человечками», в самых неожиданных местах увидеть клевер, а в воздухе услышать протяжные трели волынок. Что же это за святой и почему праздник в честь него так любим людьми во многих странах мира — вне зависимости от того, насколько они ощущают себя христианами?

В рамках праздника, который состоится в домовом храме святого апостола Иоанна Богослова под Вязом, его настоятель и ректор ВУЗа игумен Петр (Еремеев) совершит молебен ирландскому просветителю.

— День святого Патрика – это популярный молодежный праздник во многих странах мира. В последние годы он приобрел известность и в России. Теперь, после решения Синода, святитель Патрик, святой Древней Церкви, стал как будто еще ближе ко всем русским православным людям, — отметил отец Петр.

— Мы решили отметить этот день молебном святому Патрику в нашем университетском храме – и, конечно, организовать добрый музыкальный вечер, тем самым поддержав традицию музыкального празднования памяти святого, — добавил священник.

После молебна в РПУ пройдет творческий вечер, на котором выступят группы «ИХТИС» и Art Ceilidh.

Участники вечера смогут услышать кельтские музыкальные мотивы, а также традиционные песнопения других христианских народов, узнать про роль святого Патрика в христианском просвещении Ирландии и Британских островов и его влиянии на культуру Европы.

Как сообщалось ранее, в начале марта 2017 г. Синод Русской Православной Церкви включил в месяцеслов святого Патрика и имена ряда других древних святых, подвизавшихся в странах Европы до церковного раскола 1054 года. Среди них — святитель Патрикий (Патрик), просветитель Ирландии. При этом было решено, что РПЦ отныне будет отмечать 30 марта (по новому стилю) День святого Патрика.

По материалам interfax-religion.ru, foma.ru