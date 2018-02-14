Состоялась православно-католическая конференция, приуроченная ко второй годовщине встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла

Как сообщает Благовест-инфо, 12 февраля, во вторую годовщину встречи в Гаване Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска, состоялась международная конференция, посвященная положению христиан на Ближнем Востоке. Форум проходил в Архиепископском дворце австрийской столицы, а его организаторами (при содействии Венской архиепархии) выступили Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, Папский Совет по содействию христианскому единству, министерство культуры Российской Федерации и посольство Российской Федерации в Австрийской Республике. Делегации Русской Православной и Римско-Католической Церквей возглавляли соответственно председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) и председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. В качестве хозяина встречи предстал архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн, а ее участниками, кроме православных и католических духовных, стали иерархи Маронитской, Армянской Апостольской и Сиро-Яковитской Церквей, а также апостольский нунций в Австрии, чрезвычайный и полномочный посол России в этой стране, представители дипломатического корпуса различных государств, представители благотворительных организаций и мирян.

Конференция открылась выступлением архиепископа Венского кардинала Кристофа Шёнборна. Он рассказал о значении гаванской встречи, особо отметив, что это историческое событие само по себе стало посланием для всех христиан и людей доброй воли.

Далее участников форума приветствовал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Д.Е. Любинский. Он отметил важность проведения такого форума в Вене, которая традиционно является центром для диалога между государствами, культурами и религиями.

Затем прозвучал доклад председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона, посвященный положению гонимых христиан, реализации практического православно-католического взаимодействия в этой области, а также деятельности Русской Православной Церкви, направленной на поддержку страждущих братьев и сестер. Митрополит Иларион представил собравшимся каталог разрушенных христианских храмов, подготовленный совместными усилиями Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и католической организации «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not). Брошюра содержит данные о 30 объектах. В своем выступлении архипастырь рассказал о крупнейшей гуманитарной акции, осуществленной на днях в Сирии Межрелигиозной рабочей группой, которая действует под эгидой Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

Кардинал Курт Кох ознакомил участников с гуманитарной деятельностью Римско-Католической Церкви на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии и Ираке. Значительную часть своего доклада кардинал посвятил осмыслению феномена христианского мученичества.

Далее выступили иерархи христианских Церквей Сирии. Армянский епископ Дамаска Армаш Налбандян рассказал о положении христиан в этой несчастной стране, где в течение семи лет разрушаются храмы, становятся жертвами похищеий духовенство и миряне, христиане покидают родные земли. По данным иерарха, 60 процентов местных христиан потеряли свои дома, только среди армянской общины Сирии убито более 200 человек, 450 ранено, 120 человек похищено, уничтожены тысячи домов, 70 церквей разрушено, более 50 христианских зданий повреждены. Епископ Армаш Налбандян призвал христианские Церкви содействовать сохранению христианского присутствия на Ближнем Востоке, в том числе путем молитвы. Иерарх выразил благодарность за солидарность, проявленную православными и католиками. Епископ рассказал и о недавнем минометном обстреле христианских кварталов Дамаска, жертвами которого стали мирные жители, в том числе дети. В связи с этим пришлось закрыть все школы.

Выступающий выразил отдельную благодарность Русской Православной Церкви за февральский визит межрелигиозной гуманитарной делегации, отметив, что эта акция стала важнейшим знаком солидарности для сирийских христиан.

Маронитский епископ Захле Джозеф Муавад рассказал о непростой общественной и гуманитарной обстановке в Ливане, где ныне находится 2 миллиона беженцев из Сирии. Докладчик также выразил признательность Русской Православной Церкви за гуманитарную акцию, осуществлению Межрелигиозной рабочей группой в долине Бекаа. Епископ Джозеф Муавад подчеркнул важность политического и религиозного диалога для стабилизации ситуации в Ливане.

По завершении конференции Венской католической митрополией был устроен прием, на котором участники продолжили обсуждение прозвучавших докладов.