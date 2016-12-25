Послание Папы Франциска «Граду и Миру»

В полдень 25 декабря Святейший Отец Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием «Urbi et Orbi» — «Граду и миру» и после чтения молитвы «Ангел Господень» преподал им торжественное апостольское благословение.

Текст послания Святейшего Отца:

Дорогие братья и сёстры, доброго вам Рождества!

Сегодня Церковь вновь испытывает изумление, которое пережили Дева Мария, святой Иосиф и вифлеемские пастухи, созерцая рождённого Младенца, лежащего в яслях, Иисуса Спасителя.

В этот светлый миг звучит пророческая весть:

«Младенец родился нам -

Сын дан нам;

владычество на раменах Его,

и нарекут имя Ему:

Чудный, Советник, Бог крепкий,

Отец вечности, Князь мира» (Ис 9,5).

Владычество этого Младенца, Сына Божия и Марии, — не владычество этого мира, опирающегося на силу и богатство, но владычество любви. Это владычество сотворило небо и землю, оно даёт жизнь каждому творению: минералам, растениям, животным; эта сила привлекает мужчину и женщину и делает из них единую плоть, единое существование; эта сила возрождает жизнь, прощает грехи, примиряет врагов, преобразует зло в добро. Это владычество Бога. Владычество любви побудило Иисуса Христа совлечься Своей славы и соделаться человеком; и оно же повело Его отдать жизнь на Кресте и воскреснуть из мертвых. Это — владычество служения, которое устанавливает в мире Царство Божие, царство справедливости и мира.

Поэтому рождение Иисуса сопровождается пением ангелов, которые возвещают:

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк 2,14).

Сегодня эта весть идёт по всей земле, желая достичь всех народов, особенно тех, которые ранены войной и острыми конфликтами и которые сильнее ощущают желание мира.

Мир жителям истерзанной Сирии, где было пролито слишком много крови. Особенно в Алеппо, ставшем в последние недели ареной наиболее жестоких битв, необходимо безотлагательно обеспечить помощь и утешение изнурённому гражданскому населению, соблюдая гуманитарное право. Пора уже орудиям окончательно умолкнуть, а международному сообществу начать активно действовать, дабы достичь решения путём переговоров и восстановить гражданское сосуществование в стране.

Мир жителям возлюбленной Святой Земли, избранной и особо отмеченной Богом. Израильтяне и палестинцы да имеют мужество написать новую страницу истории, в которой ненависть и месть да уступят место желанию вместе созидать будущее, отмеченное взаимопониманием и гармонией. Да обретут единство и согласие Ирак, Ливия и Йемен, народы которых страдают от войны и жестоких террористических актов.

Мир жителям различных регионов Африки, особенно Нигерии, где фундаменталистский терроризм использует даже детей, вовлекая их в свои преступления, сеющие ужас и смерть. Мир Южному Судану и Демократической Республике Конго, дабы там уладились разногласия. Пусть все люди доброй воли приложат усилия к тому, чтобы встать на путь развития и солидарности, отвергнув логику конфликта и отдав предпочтение культуре диалога.

Мир людям, которые по сей день ощущают на себе последствия конфликта в восточной Украине, где безотлагательно требуется проявить общую волю принести утешение населению и исполнить взятые на себя обязательства.

Согласия молим для дорогого колумбийского народа, который стремится освоить для себя новый и смелый путь диалога и примирения. Пусть эта смелость вдохновит также возлюбленную Венесуэлу предпринять шаги, необходимые для того, чтобы положить конец нынешнему напряжению и вместе созидать надёжное будущее для всего населения.

Мир тем, кто в различных точках земли терпят страдания из-за постоянных опасностей и непрекращающейся несправедливости. Пусть Мьянма объединит усилия, чтобы содействовать мирному сосуществованию и, — при поддержке международного сообщества — окажет необходимую защиту и гуманитарную помощь тем, кто имеет в этом серьезную и безотлагательную нужду. Пусть корейский полуостров сумеет преодолеть разделения, довлеющие над ним, в обновлённом духе сотрудничества.

Мир — не на словах, а действенный и конкретный — нашим забытым и отвергнутым братьям и сёстрам, которые страдают от голода и становятся жертвами насилия. Мир беженцам, мигрантам и ищущим убежища, тем, кто сегодня является объектом торговли людьми. Мир народам, страдающим из-за экономических амбиций немногих и алчной ненасытности идола денег, который забирает в рабство всех, кто поклоняется ему. Мир тем, кто переживает различные лишения социального и экономического порядка, и тем, кому пришлось испытать на себе последствия землетрясений или других стихийных бедствий.

Мир детям в этот особый день, когда Бог стал Младенцем, особенно детям, лишённым радостей детства из-за голода, войн и эгоизма взрослых.

Мир на земле всем людям доброй воли, которые скромно и терпеливо ежедневно трудятся в семье и в обществе над созданием более человечного и справедливого мира, подкрепляемые убеждением, что только в условиях мира есть возможность процветающего будущего для всех.

Дорогие братья и сёстры,

«Младенец родился нам — Сын дан нам»: Он – «Князь мира». Примем же Его!

***

[после апостольского благословения]

К вам, дорогие братья и сёстры, прибывшие со всего мира на эту площадь, и к тем, кто в разных странах соединены с нами посредством радио, телевидения и других средств коммуникации, я обращаю своё пожелание.

В этот радостный день мы все призваны созерцать Младенца Иисуса, Который вновь дарит надежду каждому человеку на земле. С помощью Его благодати дадим голос и плоть этой надежде, свидетельствуя о солидарности и мире. Желаю всем доброго Рождества!

Источник: Радио Ватикана