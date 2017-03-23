Послание кардинала Сандри по случаю окончания реставрации Кувуклии

22 марта в Иерусалиме состоялась торжественная экуменическая церемония по случаю окончания реставрации Кувуклии в храме Гроба Господня.

Работы продолжались около года. С католической стороны в церемонии приняли участие кустод Святой Земли о. Франческо Паттон, апостольский администратор Латинского Патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и апостольский делегат в Иерусалиме монс. Джузеппе Лаццаротто, который зачитал специальное послание кардинала Леонардо Сандри, префекта Конгрегации Восточных Церквей.

От имени Папы Франциска кардинал с радостью отзывается об этом значительном событии и выражает «братскую благодарность различным Церквам, которые с любовью хранят эту святыню, за их свидетельство веры, диалога и уважения, а также странам, которые внесли свой вклад в реставрацию». Иерарх отмечает, что восстановительные работы стали свидетельством ценного сотрудничества вовлечённых сторон. Более 2000 лет верующие приходят в Иерусалим преклонить колени перед пустой гробницей, в которой покоилось тело Иисуса: здесь они укрепляют свою веру в воскресшего Христа, действующего в истории людей. Гробница смерти, пишет кардинал, стала для всей Церкви и для всего человечества колыбелью жизни, источником света, радости, мира и победы над смертью. Это святое место дарует надежду среди боли и страданий; ежедневные литургии различных обрядов укрепляют мужество христианского населения Ближнего Востока, жестоко страдающего от напряжённости и конфликтов. Никакие тяжкие испытания не смогут погасить пасхального света, который из этого места разошёлся по всему миру, подчёркивает иерарх.

В завершение послания кардинал Сандри выражает пожелание, дабы воскресший Христос укрепил нашу веру и готовность к полному единству между христианскими конфессиями и все мы стали отважными глашатаями пасхальной вести.

Источник: Радио Ватикана

Фото: сайт Францисканской кустодии Святой Земли