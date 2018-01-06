Попавший в перестрелку в США новосибирец умер и стал донором для четверых людей

Новосибирец Антон Кемаев, который стал жертвой перестрелки в американском городе Питтсбурге 19 декабря, умер после девяти дней комы — его органы спасли жизнь четверых людей.

О смерти новосибирца 3 января сообщило американское издание «Pittsburg Post-Gazette».

19 декабря в Питтсбурге (это город в штате Пенсильвания) с сибиряком случилась беда.

— Антон вместе с другом ехал на машине, и они угодили в перестрелку между двумя бандитскими группировками: выстрел пришелся в пассажирское сиденье, где сидел Антон, и пуля попала ему в голову, — описывает происходящие события новосибирский друг Антона, Евгений Кузнецов.

Что это была за разборка, сейчас выясняет полиция. В тяжелом состоянии Антона доставили в один из госпиталей.

Когда Антон был в коме, его друзья и родственники просили сжать руки, если он их слышит, и он это делал, пишет издание. Однако «врачи сказали, что это всего лишь рефлекс, симптом умирающего мозга», — приводит «Pittsburg Post-Gazette» слова другого друга Антона — Владимира Шляхтина.

По информации «Pittsburg Post-Gazette», жена Антона Кемаева Ольга, приехала к мужу, оформив срочную визу. Трое их детей остались в Новосибирске. После того, как стало ясно, что мозг Кемаева умер, Ольга решила отключить его от аппаратов. «Госпожа Кемаева оформила документы, чтобы он (Антон Кемаев) стал донором органов», — сообщает издание.

В итоге органы Кемаева пересадили четверым людям.

Один из них — 35-летний Джон Бонд. В 2007 году у него развилось заболевание почек, и он оставил службу в Национальной гвардии США по состоянию здоровья. В списке ожидающих органы он был почти три года, с сентября находился на диализе. Когда жена Бонда, 33-летняя Эрин,узнала, что донором стал «35-летний русский, который умер от огнестрельного ранения», начала искать сводки в Google и нашла историю Кемаева. Операция прошла успешно.

Господин Бонд и его жена Эрин выразили благодарность госпоже Ольге Кемаевой за пожертвование органов. «Вы спасли мне жизнь», — приводит слова Бонда «Pittsburg Post-Gazette», адресованные жене Антона Кемаева.

Источник: НГС.Новости