Польские епископы призывают народ к примирению

«В Польше не хватает единства и согласия»: с таким заявлением выступил примас Католической Церкви в Польше монсеньор Войцех Полак, выражая обеспокоенность ростом разногласий и разделений в обществе, начиная со столкновений на парламентском и конституционном уровне. Его Преосвященство Хенрик Хозер, архиепископ Варшавы-Праги (входящей в Варшавскую митрополию), назвал эти конфликты «презренной борьбой за власть, вместе с которой приходят деньги для лучшей жизни». Кардинал Дзивиш и монс. Станислав Гондецкий, в свою очередь, выразили надежду, что правящая партия («Право и справедливость»), возглавляемая Ярославом Качиньским, так же как и оппозиция, сумеют сделать шаг назад и вернуться к диалогу.

«Без серьезной дискуссии выйти из конфликта невозможно», — утверждает монс. Гондецкий, напоминая что в преддверии Рождества каждый должен задуматься о путях строительства мира, в котором нуждается страна. Прелат сослался на социальную доктрину Католической Церкви, согласно которой мир является плодом справедливости и милосердия. Архиепископ Варшавский кардинал Станислав Ныч, обращаясь к согражданам с рождественскими поздравлениями, призвал поляков к национальному примирению.

Источник: Радио Ватикана