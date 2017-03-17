По инициативе фонда «Kirche in Not» в соборе Парижской Богоматери пройдет молитвенное бдение о гонимых христианах

Париж. 17 марта. Молитва о христианах – жертвах гонений пройдет 24 марта в соборе Парижской Богоматери по инициативе международного фонда Kirche in Not («Помощь Церковь в нужде»).

В течение последнего года благотворительный фонд, основанный 70 лет назад голландским священником Веренфридом ван Страатеном, уже провел ряд акций с целью привлечь внимание европейской общественности к страданиям христиан – в особенности на Ближнем Востоке. Так, прошлой весной красными прожекторами, символизирующими цвет крови, был подсвечен знаменитый фонтан Треви в Риме. Позже красными лучами были подсвечены Вестминстерское аббатство и Вестминстерский собор в Лондоне,а на небоскребе Пирелли в Милане появилась световая надпись «Help Christians» («Помогите христианам!»).

Вечером 24 марта в парижском соборе Нотр-Дам французское отделение фонда проведет акцию «Ночь свидетельств. Молитвенное бдение за гонимых христиан». По окончании верней мессы, в 20.00, в одном из самых знаменитых соборов христианского мира начнется служба, которую возглавит викарный епископ Парижа Жером Бо.

Те, кто придет в этот веер в собор, смогут услышать свидетельства о гонениях на Церковь в наши дни. Сестра Мари-Катрин Кингбо, основательница конгрегации Служанок Христа, расскажет о ситуации в Нигере; член общины Мар Мусы аль-Хабеши (преп. Моисея Мурина) священник Жак Мурад – о положении в Сирии; о том, что происходит сегодня в Северной Корее, поведает член Парижского общества заграничных миссий о. Филипп Бло.

«Северная Корея занимает печальное первое место среди стран, нарушающих религиозную свободу, — говорит директор итальянского отделения «Помощи Церкви в нужде» Алессандро Монтедуро. – Право на свободу мысли, совести и религии практически полностью игнорируется в этой стране. Режим считает распространение христианства особо серьезной угрозой, те, кого подозревают в религиозной деятельности, подвергаются арестам, пыткам и казням».

В Нигере главную проблему представляет исламский фундаментализм. «В этой стране отмечается расширение деятельности «Боко харам», — продолжил Монтедуро. – Цель террористов – создание исламского государства, в котором с максимальной строгостью будут соблюдаться законы шариата».

«Наконец, что сказать о Сирии? 15 марта исполняется шесть лет с начала вооруженного кризиса в этой стране. До начала войны в Сирии насчитывалось около полутора миллионов христиан, что составляло 10% населения. По оценкам халдо-католической епархии Алеппо, во всей Сирии оставалось не более 500 000 христиан. Миллион последователей Христа был вынужден покинуть родину. В Алеппо до войны проживало около 160 000 христиан; по оценкам на сентябрь 2016 в этом некогда крупнейшем городе Сирии их оставалось 35 000, но есть на 78% меньше, чем в 2011 году. Еще хуже ситуация в Хомсе, где численность христиан сократилась с 40 000 до войны до 2000 в 2016, то есть на 95%!», — добавил Алессандро Монтедуро.

В то же время, с горечью продолжил глава итальянского отделения фонда, гонения на христиан недооцениваются на Западе. «В Европе начинают обращать внимание на эти события, только когда слышат какие-то конкретные свидетельства, но как только шум умолкает, вновь воцаряется равнодушие. Именно поэтому наш фонд организует такие акции», — заключил Монтедуро.

Источник: Благовест-инфо