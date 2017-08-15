Первая в России коронация статуи Фатимской Божьей Матери пройдет в Иркутске

20 августа 2017 года в католическом кафедральном соборе г. Иркутска состоится коронация статуи Пресвятой Богородицы Фатимской. На территории России такой акт в католическом храме будет совершен впервые.

Корону для этого исторического события изготовил польский художник и скульптор профессор Винценте Кучма из Кракова, который ранее стал автором внутреннего убранства Иркутского кафедрального собора. Корона для статуи Богородицы выполнена из позолоченного серебра и украшена драгоценными и полудрагоценными камнями – нефритом, лазуритом, аметистом, изумрудом и жемчугом. Корона была благословлена для иркутского храма святым Иоанном Павлом II.

Возложение короны на статую Богородицы в кафедральном соборе Непорочного Сердца Божьей Матери совершат нынешний ординарий епархии Святого Иосифа епископ Кирилл Климович и польский епископ Ежи Мазур, при котором был построен Иркутский кафедральный собор.

«В Католической Церкви существует традиция коронования статуй и икон, изображающих Пресвятую Богородицу. Источником данной традиции является новозаветный текст Откровения Иоанна Богослова, в котором говорится о «жене, облеченной в солнце; на голове которой венец из двенадцати звезд», и вера простых людей, проявившаяся в почитании Божьей Матери через украшение богородичных образов. Также корона на голове Пресвятой Богородицы перекликается с существующим в Католической Церкви иконографическим образом Божьей Матери – Царицы», — говорится в сообщении пресс-службы Прихода Непорочного Сердца Божьей Матери.

Официально традиция коронования статуй Девы Марии утверждается в Католической Церкви в 8 веке при Папе Григории III. В настоящее время акт возложения короны на статую Богородицы означает признание ее чудотворной или отмечает особый статус храма, в котором она находится, как крупного духовного центра.

Нынешняя коронация статуи Фатимской Божьей Матери в Иркутске проходит в юбилейный год столетия явлений Пресвятой Богородицы в португальском городе Фатима, где Дева Мария особо призывала молиться о России.

Событие пройдет в рамках пастырской конференции, проводящейся в Иркутской епархии Святого Иосифа с 17 по 20 августа. На нее съедутся священники, сестры и братья из монашествующих, а также делегации по пять мирян из каждого деканата.

Торжество коронации состоится в воскресенье, 20 августа, в 11:30 во время утренней Святой Мессы. Собор находится в Иркутске на улице Грибоедова, 110.

Фото: группа прихода в ВК