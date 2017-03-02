Пепельная среда 2017 в новосибириском приходе францисканцев
Во францисканском приходе Новосибирска события Пепельной среды начались в полдень 1 марта, когда дети из Католической школы пришли в храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Настоятель Крестовоздвиженской францисканской обители отец Грациан Пиотровски, OFM, рассказал школьникам о Великом Посте, о благодатном времени подготовки к празднику праздников — Светлому Христову Воскресению. Он также предложил всем желающим поучаствовать в чине Пепельной среды, а затем побудил ребят поразмышлять о том, что они лично могут сделать во время Поста.
Вечером того же дня верные прихода приняли участие в Святой Мессе, которую возглавил настоятель приходского храма отец Коррадо Трабукки, OFM.
Своим участием в обряде возложения пепла на голову все присутствовавшие на богослужении также вошли в период Великого Поста:
«Покайтесь и веруйте в Евангелие»
«Помни, что ты прах и в прах возвратишься».
Фото Оксаны Кондратьевой:
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