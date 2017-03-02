Пепельная среда 2017 в новосибириском приходе францисканцев

Во францисканском приходе Новосибирска события Пепельной среды начались в полдень 1 марта, когда дети из Католической школы пришли в храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Настоятель Крестовоздвиженской францисканской обители отец Грациан Пиотровски, OFM, рассказал школьникам о Великом Посте, о благодатном времени подготовки к празднику праздников — Светлому Христову Воскресению. Он также предложил всем желающим поучаствовать в чине Пепельной среды, а затем побудил ребят поразмышлять о том, что они лично могут сделать во время Поста.

Вечером того же дня верные прихода приняли участие в Святой Мессе, которую возглавил настоятель приходского храма отец Коррадо Трабукки, OFM.

Своим участием в обряде возложения пепла на голову все присутствовавшие на богослужении также вошли в период Великого Поста:

«Покайтесь и веруйте в Евангелие»

«Помни, что ты прах и в прах возвратишься».

Фото Оксаны Кондратьевой: