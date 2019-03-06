Подготовка к Пасхе – Великий Пост

В Церкви Латинского обряда Великий Пост начинается с Пепельной среды, а заканчивается перед Мессой Навечерия Пасхи в Великую субботу.

В Византийском обряде днем начала поста является понедельник, а заканчивается он в пятницу перед Вербным воскресеньем, о чем свидетельствует тропарь этого дня: «Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоея, просим видети Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смотрение Твое, единомудренно воспевающе: Господи слава Тебе». Страстная неделя в византийской традиции, таким образом, не входит в Великий Пост, а следует за ним.

В обеих традициях утвердилось наименование этого периода – «Святая Четыредесятница». В немецкоязычных странах тот же период принято называть «временем пасхального покаяния», во французской и польской литературе используется наименование «приготовление Пасхи».

Многие исследователи считают, что у истоков Великого Поста лежит обычай продолжавшегося несколько дней поста перед Пасхой. О существовании такого обычая вспоминают сирийская Дидаскалия («Правила Двенадцати Апостолов», III-IV в.), – речь в ней идет об обычае поститься с понедельника по четверг Страстной недели, – а также ученик Оригена епископ Дионисий Александрийский (ум. 264/265 г.).

Римский историк Сократ (+496 г.) свидетельствует о трехнедельном посте перед Пасхой. Что же касается сорокадневного поста, то впервые об этом прямо говорят св. Афанасий в своем Пастырском послании по случаю Пасхи (334 г.), паломница Сильвия Аквитанская (385 г.) и св. Кирилл Иерусалимский (ум. в 387 г.) в своей 4-ой катехезе. Правда, это последнее упоминание относится скорее к готовящимся принять таинство Крещения, нежели ко всей христианской общине. Однако несомненно, что св. Амвросий Медиоланский в своем толковании на 40-ой псалом и св. Иероним Стридонский в послании к своей сестре Марселле от 384 г. имеют в виду пост для всей общины.

Ныне не подвергается сомнению, что огромное влияние на формирование Великого Поста имели литургия катехумената и литургия публично кающихся. Для одних последние недели перед Пасхой были временем интенсивного приготовления к Крещению, для других – временем столь же интенсивного приготовления к полному примирению с Церковью. И то, и другое было сопряжено с постом. Однако не исключено и действие иных факторов.

Согласно еще одной гипотезе, предшественницей сорокадневного поста была египетская практика конца III – начала IV века, связанная с празднованием Крещения Господня (Богоявления). Следует принять во внимание и следующие мотивы:

— «Историческое» прочтение Евангелия, что выражалось также в «христоцентрическом» прочтении Ветхого Завета. Число же 40 занимает особое место в Библии. 40 дней постился Иисус Христос перед началом Своего общественного служения (Мк 4,2), 40 дней продолжались дождь и потоп (Быт 7,4-5), 40 дней Моисей провел на Синае (Исх 24,18), 40 лет Израиль странствовал по пустыне (ИсНав 5,6). 40 дней и ночей шел Илия на гору Божию Хорив (3 Цар 19,8). Пророк Иона возвещает разрушение Ниневии через 40 дней (Ион 3,4), а Голиаф 40 дней издевался над Израилем, пока не был побежден Давидом.

Число «40» указывает в Библии на период приготовления, очищения, покаяния.

— Во всех религиях пост считался средством приближения к Богу.

— Сам Иисус постился. Пощение Иисуса было, по сути, отказом от такого понимания поста, которое ставит во главу угла воздержание от определенных видов пищи, своего рода «пищевые табу». Пост же Иисуса имел своей целью создание пространства для действия Божия, сыновнего контакта с Богом и Его благодатью.

— Поскольку празднование Пасхи переживалось как выражение самой сути христианской веры, оно предполагало период соответствующей подготовки, «смерти для греха», «очищения от старой закваски», дабы полнее войти в контакт с Воскресшим Господом.

В свете вышесказанного становится понятен символизм числа «40». Почти повсеместно принималось, что пост заканчивается в Великий четверг или перед началом Страстной седмицы, хотя некоторые традиции (св. Амвросий в Медиолане, св. Августин в Северной Африке, а затем – и вся Западная Церковь) свидетельствуют, что окончанием поста следует считать пасхальную ночь.

Стремление, чтобы постных дней было ровно 40 (учитывая, что воскресенья на Западе постными днями не считались), привело к тому, что на латинском Западе с VII века пост стали начинать в среду, которую назвали «Пепельной» в связи с обычаем посыпания головы пеплом, что было характерной частью обряда принятия в «чин кающихся» (ordo poenitentium); а на Востоке тот же пост начинали в понедельник.

В период VI-VIII веков на Востоке появились предпостные недели, которые ныне называются Сыропустной (воспоминание Адамова изгнания, «Прощенное воскресенье»), Мясопустной (о Страшном суде), а также неделей о Блудном Сыне и неделей Мытаря и Фарисея.

Принимается, что первоначально днем совершения Евхаристии в период Великого Поста были только воскресенья, в то время как в среду и пятницу отправлялась Литургия слова, по всей видимости связанная с Причащением Дарами, оставшимися от ближайшей воскресной Литургии (отсюда берет свое начало практика Литургии Преждеосвященных Даров, хорошо известная на православном Востоке).

Позднее на Западе в среду и пятницу стали совершать Евхаристию. С V века совершать Евхаристию стали также и в понедельник, и, наконец, в VIII веке еще и в четверг. На Востоке же до сих пор дни Великого Поста остаются не-литургическими, что связано с пасхальным характером и радостным переживанием Евхаристии, не гармонирующим с покаянным настроением Поста. В среду и пятницу, однако, в соответствии с древней традицией служится Литургия Преждеосвященных Даров, которая, по сути, представляет собой Вечерню, соединенную с Причастием.

Покаянное настроение выражается также в опущении пения «Аллилуйя» в Латинском обряде. Его заменяет пение перед Евангелием стиха «Слава Тебе, Слово Божие».

Еще одной характерной особенностью великопостного времени является богослужение Крестного пути. Генетически его следует возводить к Иерусалиму IV века, где были обретены реликвии Святого Креста и совершались паломничества к местам страданий Спасителя (подобные описания можно найти у Сильвии Аквитанской).

Пиетистическое («пиетизмом» называют явление в религиозной жизни, связанное с повышенно-эмоциональным сопереживанием Христу и Деве Марии) воззрение на жизнь и смерть Иисуса, которое начало укореняться в среде западных христиан начиная с Х века (этому особенно способствовали святые Бернард Клервосский, Франциск Ассизский, а также представители так называемого «нового благочестия»), выразило себя в богослужениях посвященных почитанию ран Христа, Лика Христова, страданий Богоматери и т.п., а кроме того – в драматизации литургии. Среди таких богослужений – и Крестный путь, воспроизводящий путь Христа на Голгофу.

Первой по времени формой Крестного пути было богослужение «Христовых падений», а также культ «путей» (переходов, совершенных Господом в Его пути на Голгофу). Соединенные вместе, они стали «стояниями» Крестного пути в современном смысле. Своим развитием и популярностью богослужение Крестного пути обязано, прежде всего, францисканцам и доминиканцам. В Католической Церкви оно повсеместно укоренилось с XIII века. В свою очередь, под влиянием пиетистических богослужений латинской Церкви в некоторых Православных Церквах (в том числе, в России) развилась практика «пассий» – особых богослужений, посвященный почитанию Страстей Иисуса Христа, совершаемых в период Четыредесятницы (обычно – в воскресенье вечером).

В обновлении литургии после Второго Ватиканского собора подчеркнута роль Великого Поста как времени общинного приготовления к встрече с Христом Воскресшим. Это – время обращения, ревностного слушания слова Божия и молитвы, время метанойи, т.е. изменения образа мышления и действий, шкалы ценностей. Это – тот процесс, который в древности переживался катехуменами и публично кающимися и особенно интенсифицировался именно в период, предшествующий их примирению с Церковью.

По аналогии с сорокалетним пребыванием Израиля в пустыне, как и с сорокадневным постом Иисуса, можно утверждать, что этот период является временем особенно интенсивного присутствия Господа, интимной близости с Ним, но вместе с тем – и временем активизации искусительской деятельности дьявола. Как для Иисуса Его сорокадневный пост в пустыне был временем подготовки к исполнению Его жизненного подвига – Смерти и Воскресения, так и для христианина Великий Пост является подготовкой к празднованию Воскресения, путешествием навстречу небесной Пасхе. Именно эту мысль выражают литургические молитвы этого периода, как и триединство молитвы, милостыни (в Великий Пост особенно рекомендуются дела милосердия) и поста (воздержания от некоторых видов пищи, развлечений и т.п.).

В. Дегтярев