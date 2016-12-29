Папа: Рождество — это праздник надежды, потому что Бог нам доверяет

28 декабря в конце общей аудиенции, последней в этом году, Папа Франциск поздравил с Рождеством и Новым годом многочисленных паломников, прибывших в Ватикан из Латинской Америка, США, Европы, Ближнего Востока и даже из Бангладеш. Святейший Отец пожелал им «хранить радость Рождества, встречаясь в молитве со Спасителем, Который желает быть рядом» с каждым из нас:

«Такова наша Рождественская надежда: для нас родился Иисус Христос, Спаситель, Бог с нами; поэтому мы не боимся завтрашнего дня. Мы идём в будущее, к единству со Христом».

В Младенце Иисусе, подчеркнул Папа, проявился «нежный и милосердный лик Небесного Отца», Который хочет наполнить нас «всяким утешением и благодатью», чтобы мы передавали их всем людям:

«Рождение Иисуса — это праздник веры и надежды, потому что с нами Бог, и Он по-прежнему доверяет нам! Будем же нести нашим братьям прекрасную Благую Весть о том, что Господь безмерно любит каждого из нас; будем же излучать вокруг нас радость и мир, дарованные нам этой любовью!»

Папа Франциск выразил благодарность за добрые пожелания и молитвы о его служении, прося Господа о мире для всей земли.

Затем Папа приветствовал артистов Золотого Цирка Лианы Орфей, которые выступили с небольшим представлением под всеобщие аплодисменты. «Красота, — с улыбкой отметил Святейший Отец, — всегда приближает нас к Богу».

Папа обратился с приветствием к верующим римского прихода Сант-Андреа-делле-Фрате, которые прибыли с образом Пресвятой Богородицы Чудесного Медальона, что будет выставлен для поклонения в ватиканской базилике Святого Петра.

А затем Святейший Отец поприветствовал молодожёнов:

«Я называю вас храбрецами, ведь нужна смелость для того, чтобы сочетаться браком и сделать это на всю жизнь: вы — молодцы! Я призываю вас, дорогие храбрецы, в строительстве ваших семей хранить постоянную любовь, преданность и самопожертвование, и не заканчивать вечер без мира между собой».

На видео — выступление фокусника перед Папой во время аудиенции:

Источник: Радио Ватикана