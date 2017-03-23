Папа Римский: проблема мигрантов — крупнейшая трагедия после Второй мировой

Папа Франциск назвал современный миграционный кризис крупнейшей трагедией после Второй мировой войны.

«Не будем забывать, что сегодняшняя проблема беженцев и мигрантов является самой крупной трагедией после трагедии Второй мировой войны», — заявил в среду понтифик в ходе традиционной общей аудиенции в Ватикане.

Обращаясь к руководителям католического фонда Migrantes, который занимается оказанием действенной помощи беженцам, прибывающим в Европу из стран Африки и Ближнего Востока, Франциск призвал содействовать социальной интеграции мигрантов, «имея в виду права и обязанности и тех, кто принимает, и тех, кого принимают».

Глава Римско-Католической Церкви ранее неоднократно призывал международное сообщество и всех людей доброй воли оказывать помощь мигрантам, покидающим родину из-за войн и вооруженных конфликтов в поисках лучшей доли. В ноябре, выступая в Ватикане, Франциск назвал «позором» ситуацию, сложившуюся в настоящее время вокруг массовой миграции в Европу. По его словам, эта острейшая проблема порождена «несправедливой общественно-политической системой и войнами», к возникновению которых нынешние беженцы не имеют никакого отношения.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Согласно данным, обнародованным в марте Международной организацией по миграции (IOM), с начала 2017 года в Европу морским путем уже прибыли около 20 тысяч беженцев, причем более 500 человек погибли или пропали без вести при попытках пересечь Средиземное море.

Источник: РИА Новости