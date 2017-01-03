Папа призвал епископов защищать детей от новых Иродов

28 декабря, в день памяти мученичества Невинных младенцев вифлеемских, Папа Франциск направил специальное послание епископам всего мира; текст документа был опубликован 2 января Ватиканским Залом Печати. В своём письме Святейший Отец призывает католических иерархов услышать плач многих детей, которые стали жертвами многоликого насилия.

Папа Франциск призывает епископов встать на защиту детей «от новых современных Иродов», которые поглощают их невинность. Невинность самых слабых и беззащитных ломается «под гнётом нелегального, рабского труда», под тяжестью проституции и эксплуатации, кровопролитных войн и вынужденной миграции. Тысячи детей попадают в руки преступников, мафии, торговцев смертью. Цифры, приведённые в послании, дают представление об этой драматической реальности: 75 миллионов детей были вынуждены прервать образование, в 2015 году 68 процентов жертв сексуальной торговли были несовершеннолетними. По оценкам Детского фонда ООН, в наши дни причиной смерти почти половины детей младше 5 лет является голод; согласно прогнозам ЮНИСЕФ, между 2016 и 2030 годами в возрасте до 5 лет погибнут 69 миллионов детей.

«Услышим плач» этих детей, настоятельно призывает Папа Франциск. Однако Церковь оплакивает не только их боль: она знает о грехе некоторых своих сыновей и о страданиях «несовершеннолетних, которые подверглись сексуальным злоупотреблениям со стороны священников». Мы «сострадаем и просим прощения», с горечью пишет Святейший Отец. Речь идёт о «грехе, за который нам стыдно»; это покрывает позором. Но это также и «грех неисполнения должной помощи», «грех сокрытия и отрицания» случившегося. Папа Франциск настоятельно призывает епископов с новой силой исполнять возложенную на них миссию, дабы «этим зверствам уже не было места среди нас». В отношении злоупотреблений должна быть «нулевая терпимость».

В послании Святейшего Отца говорится, что радость Рождества Спасителя в Вифлееме вскоре сменилась болью трагедии: царь Ирод — в своей необузданной жажде власти — решается на убийство очень многих невинных детей. Рыдания матерей, оплакивающих гибель своих младенцев, слышатся до сих пор, пишет Папа, призывая пастырей, по примеру святого Иосифа, иметь мужество быть реалистами. Христианскую радость, напоминает Святейший Отец, невозможно построить, игнорируя окружающую действительность. Необходимо заботиться о жизни, нужно «снова стать отважными пастырями» и осознать, в каких ситуациях живут многие сегодняшние дети. Епископы, по словам Святейшего Отца, обязаны трудиться так, чтобы достоинство детей Божьих не только уважалось, но прежде всего защищалось: «Не позволим похитить у них радость».

Источник: Радио Ватикана