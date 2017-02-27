Папа объяснил приходским настоятелям, что значит защищать Таинство Брака

В минувшую субботу в Ватикане Папа Франциск встретился с участниками образовательного курса для приходских настоятелей. Он был организован с целью ознакомления священников с новой канонической процедурой по признанию несостоятельности брака. Курс проводит Трибунал Римской Роты. В ходе семинара настоятели приходов углубленно изучили материалы Синода на тему семьи и брака, изложенные затем в апостольском увещании «Amoris laetitia», вместе с двумя правовыми документами: motu proprio “Mitis Iudex” e «Misericors Jesus”.

В речи, обращенной к приходским священникам, Папа подчеркнул необходимость длительной подготовки к бракосочетанию. Оно должно восприниматься не как социально значимое событие, но как Таинство. Настоятели должны стать «спутниками» на пути супругов, оказывая им поддержку в любой ситуации.

«Никто лучше вас не знает, какова социальная ткань на вашей территории, никто не связан с ней так, как вы, и осознаёт всю ее многосложность: это и союзы, заключенные во Христе, зарегистрированные и незарегистрированные гражданские браки, и распавшиеся браки, счастливые и несчастливые семьи и молодежь».

В большинстве случаев приходские настоятели являются первыми собеседниками молодых людей, желающих совершить Таинство Брака. К ним также обращаются супруги, переживающие трудности и нуждающиеся в новом осмыслении благодати этого Таинства. Папа отметил, что очень многие из тех, кто посещают курсы подготовки к Таинству Брака, не понимают, что брак есть знак союза Христа и Церкви. Именно это и должно быть в центре добрачной подготовки, составляя своего рода катехуменат для будущих супругов. Этот катехуменат не должен прекращаться и после совершения Таинства, добавил Святейший Отец.

Затем Папа остановился на ситуации, когда супруги осознают, что их брак не является подлинным Таинством, хотят изменить ситуацию и обращаются к настоятелю за помощью. В этих деликатных обстоятельствах, сказал Папа, священники должны выступать не как «специалисты по бюрократии или по правовым нормам, но как братья, готовые выслушать и понять».

Папа увещает настоятелей приходов проявлять близость по отношению к молодым людям, которые сожительствуют, не вступая в брак. Эти люди относятся к категории «бедных и малых», для которых Церковь должна быть заботливой матерью:

«Эти люди тоже любимы сердцем Христа. Относитесь к ним с мягкостью и состраданием. Забота о последних, исходящая из Евангелия, — это основной аспект вашей миссии продвижения и защиты Таинства Брака».

Приход является местом спасения душ, поэтому настоятели призваны быть служителями утешения, в особенности для самых слабых.

Источник: Радио Ватикана