Папа Франциск примет глав стран Евросоюза накануне саммита в Риме

Папа Римский встретится с лидерами стран Евросоюза 24 марта накануне юбилейного саммита ЕС в Риме, сообщает Служба печати Святейшего Престола.

«В пятницу, 24 марта в 18.00 (20.00 мск) Папа Франциск примет на аудиенции в Царской зале Апостольского дворца глав правительств и руководителей государств Евросоюза, которые прибудут в Рим для празднования 60-летия заключения Римских договоров», — говорится в сообщении Ватикана.

В итальянской столице 25 марта пройдет саммит, посвященный заключению в 1957 году соглашений, которые заложили основы для создания Евросоюза. Как сообщает ряд СМИ, на встрече будет рассмотрена дальнейшая судьба ЕС в составе 27 государств-членов сообщества с учетом предстоящего выхода из него Великобритании. По словам премьера Италии Паоло Джентилони, нынешний саммит должен определить перспективы Европы на предстоящие 10 лет.

Источник: РИА Новости