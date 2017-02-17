Папа Франциск написал предисловие к книге о преступлениях священников-педофилов

Папа Римский Франциск попросил прощения у жертв священников-педофилов и их семей в предисловии к книге 57-летнего швейцарца Даниэля Питте, которая недавно появилась на полках итальянских книжных магазинов. Книга-свидетельство о преступлениях служителей культа была опубликована ватиканским издательством и вышла на Апеннинах в понедельник, 13 февраля 2017 года.

Газета La Repubblica, опубликовавшая отрывок из новой книги, уточняет, что понтифик познакомился с Питте в 2015 году, когда тот приехал на встречу в Ватикан из Швейцарии. Сам бывший священник, ныне женатый и отец шести детей, рассказал Папе свою историю, которая и легла в основу книги «Я вас прощаю, падре» (La perdono, Padre). В детстве он в течение четырех лет подвергался насилию со стороны священника-педофила.

«Как может священник на службе Христа и Церкви Христовой творить столько зла? — пишет Папа Франциск. — Как тот, кто посвятил свою жизнь тому, чтобы приводить детей к Богу, приносит их в жертву, уничтожая и жертву, и Церковь? Некоторые из этих детей потом кончали жизнь самоубийством. И эти смерти лежат тяжелым грузом на моем сердце, на моей совести и на совести всей Церкви».

«Это абсолютное зверство, ужасный грех, полностью отрицающий все то, чему учит Господь», — подчеркивает Папа Римский. Он выражает искреннее чувство соболезнования и смиренно просит прощения у жертв священников-педофилов, а также их семей.

При этом Папа благодарит автора за столь «смелое, ценное и важное свидетельство». «Я благодарю Даниэля, потому что его свидетельство того, как он был обречен на стену молчания, которая скрывала скандалы и страдания, бросает свет на темную сторону Церкви, открывает дорогу справедливости и помогает священникам-педофилам осознать весь ужас последствий их действий», — указывает Святейший Отец.

В конце своего предисловия Папа Франциск выразил признательность автору книги и заверил в молитве за всех жертв сексуальных преступлений в Церкви.

По материалам La Repubblica и Radio Vaticana