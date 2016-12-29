Памяти Старца Запада

Отец Романо Скальфи прожил почти целый век (1923-2016) и стал для многих своего рода точкой отсчета и совершенно особым духовным руководителем.

Он стал священником после Второй мировой войны, которая радикально изменила существовавший веками политический и культурный баланс, сделав мир ареной противостояния разных систем и разных мировоззрений.

Возник мир атеистов, противостоящий миру христиан, хотя на самом деле все было не так просто: среди атеистов осталось немало верующих, а добрые христиане поспешно стали большими атеистами, чем сами атеисты.

Католическая Церковь при Папе Пии XII призвала всех верующих – в особенности священников – к великому крестовому походу на врагов веры.

Как и многие другие, отец Романо с энтузиазмом откликнулся на этот призыв. Вообще, послевоенные годы были отмечены гигантской волной священнических и миссионерских призваний – молодые люди надеялись, что духовность поможет воссоздать этот мир, разрушенный ненавистью и насилием.

Область Трентино – родина отца Скальфи – была среди самых щедрых на призвания, и многие из ее юных уроженцев посвятили себя самым дерзким и рискованным миссиям в странах, где господствовал «красный дьявол», – в России и Восточной Европе.

Подобно о. Романо, многие священники провели годы в коллегиуме Руссикум и Папском Восточном институте. Среди них было много выходцев с бывших территорий Австро-Венгерской империи, к которой некогда относилось и Трентино, и которая на протяжении веков объединяла христиан Востока и Запада.

Закончив учебу, отец Романо хотел встать на романтический путь «миссии в России», однако после нескольких попыток он понял, что это невозможно: железный занавес стал непроницаемым.

Вместе с другими миссионерами из Руссикума он стал искать другие пути и нашел совершенно иное решение: миссия оказалась обращена не к России и Востоку, а к верующим Италии и Запада. Он не мог поехать в Россию, но он мог «принести» Россию в свою страну. Вместе с другими (такими как о. Пьетро Модесто и о. Нило Кадонна) он основал исследовательский центр Russia Cristiana («Христианская Россия») и посвятил себя распространению русско-византийской духовности в латинском мире.

После стольких веков недоверия – с помощью отца Романо Скальфи и некоторых других пионеров экуменической миссии – Запад научился любить иконы, византийскую литургию, мистику Достоевского, философию Соловьева и Бердяева и многие другие сокровища России и восточного христианства.

Со своей монашеской седой бородой, со своими небесными глазами Божьего человека, он стал для многих молодых людей старцем Запада, учителем веры и жизни, который любил тех, кто находился далеко, и подвергался гонениям, страстным читателем Отцов Церкви и голосом «Молчащей Церкви» Европы, публиковавшим свидетельства из подполья.

Мы не знаем, какое влияние оказал отец Романо Скальфи на падение атеистического режима Советского Союза (наверняка, оно было), но он сподобился радости увидеть свою мечту сбывшейся. Подготовленные им молодые люди поехали в Россию как миссионеры и исследователи того мира, который он так любил и быть в котором так желал. И сам он смог приехать в Россию, чтобы поделиться своей улыбкой и своей мудростью.

В конце своей долгой жизни отец Романо имел возможность наблюдать как религиозное возрождение России, так и зарождение новых страхов за будущее глобализованного мира, за который он будет всем сердцем молиться с небес, уверенный, что Господь наш услышит его голос, ныне воспевающий в небесах песнь Церкви в союзе всех святых.

Священник Стефано Каприо

Источник: AsiaNews

Перевод: Благовест-инфо