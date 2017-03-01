Открылся сайт Акции национального покаяния «Имеющие надежду»

В прощеное воскресение открылся сайт Акции национального покаяния «Имеющие надежду», инициатором которого выступает православное Преображенское братство.

«В год 100-летия Русской катастрофы история дает всем уникальный и, может быть, последний шанс осознать зло, осквернившее нашу землю в XX веке, и поставить вопрос о покаянии за многомиллионные жертвы, братоубийственную рознь, культ насилия, господство страха и другие грехи и преступления, совершенные нашим народом», — отмечают организаторы акции.

На сайте размещен текст Обращения, которое могут подписать все, присоединившиеся к акции – люди «всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, традиций, культур и политических взглядов». Организаторы отмечают, что «только искреннее, сердечное, совестливое покаяние за себя и за тех, с кем мы связаны узами единой исторической судьбы, может стать основой для истинного примирения народа нашей страны с самим собою и своей историей».

Участие в акции может быть в любой форме: написать и опубликовать на сайте Акции в свободной форме историю своей семьи (семьи близких, друзей), по которой так или иначе прокатилось «красное колесо»; помолиться за Россию, русский народ и все народы, населяющие ее (тексты некоторых покаянных молитв можно найти на сайте Акции); написать и опубликовать размышление о том, что произошло с нашей страной в ХХ веке, о последствиях национальной катастрофы и т.д.

Обращение уже подписали художник, писатель, бывший узник ГУЛАГа Алексей Арцыбушев, кинорежиссер Андрей Смирнов, публицист Ксения Кривошеина, писатель, бывший узник ГУЛАГа Никита Кривошеин, поэт Ольга Седакова, драматург Дарья Виолина, священник Георгий Кочетков и другие.

Источник: Благовест-инфо