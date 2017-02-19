Опрос: идею объединения с католиками разделяют лишь 20% протестантов Германии

Как сообщает Christiantoday.com со ссылкой на Evangelical Focus, христианское новостное агентство Idea провело собственное исследование, задавшись целью выяснить отношение современных немцев-лютеран к гипотетической перспективе воссоединения с Католической церковью. Его результаты засвидетельствовали, что протестанты — жители Германии в подавляющем большинстве в этом вопросе настроены скептически.

Лишь 20% опрошенных немцев высказались за подобное объединение. Немногим меньше, 18%, выступили категорически против. Почти половина участников опроса, 45%, заявили о своем безразличии, а еще 17% отказались отвечать на вопрос. В целом жители Германии, которые являются прихожанами Лютеранской церкви, высказали негативное отношение к такой перспективе: доля выступивших против возможного объединения составила 59 процентов.

В то же время две трети католиков (66%), принявших участие в исследовании, высказались за создание некой христианской структуры, которая объединила бы католиков и протестантов.

Западные СМИ делают вывод о том, что пока усилия Ватикана и руководства Лютеранской церкви Германии не приносят заметного результата, несмотря на сделанные официальные заявления о стремлении к примирению и обширную программу совместного празднования 500-летия Реформации.

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Года назад, в январе 2016 года вышел в свет буклет под названием «Общая молитва» (англ. “Common Prayer”), в котором содержатся общие литургические указания относительно экуменического богослужения по случаю памятной даты — чинопоследование экуменической службы, тексты молитв, гимнов, а также темы для проповедей в этот день.

Этому шагу предшествовали длительные переговоры между Ватиканом — с одной стороны, и Всемирной лютеранской федерацией и руководством Евангелической церкви Германии — с другой.

Ситуацию осложнял тот факт, что представители самой Католической Церкви в Германии сначала выступали против идеи совместного празднования “Reformationsjubiläum” — юбилея Реформации. Однако после того в 2013 году стороны пришли к соглашению и был опубликован доклад, озаглавленный «От конфликта — к общению», немецкие католики заявили, что намерены отметить 500-летие Реформации вместе с лютеранами, отметив при этом, что разделение протестантизма и католицизма, произошедшее в начале XVI века, явилось не отдельным противоречивым историческим событием, но стало началом совместного 500-летнего пути двух христианских конфессий.

Уже в январе 2017 года, встречаясь с паломниками из Финляндии, Папа Франциск отметил, что 500 лет назад Мартин Лютер хотел «обновить Церковь, а не разделять ее». А о предстоящем совместном праздновании юбилея Реформации римский понтифик сказал, что это шаг, «важный с точки зрения как гуманизма, так и богословия».

«После 50-ти лет официального экуменического диалога между католиками и лютеранами нам удалось четко артикулировать точки зрения, по которым сегодня мы согласны друг с другом. Мы благодарны за это», — заявил он.

«В то же время в наших сердцах живет искреннее раскаяние за наши ошибки», — добавил Папа.

11 марта в немецком городе Хильдесхайм состоится «экуменическая служба раскаяния и примирения», в рамках которой представители Лютеранской и Католической Церквей будут просить прощения друг у друга.

Источник: Rublev.com