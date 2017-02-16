О пророчествах Фатимы и не только о них

О пророчествах Фатимы и не только о них

Февраль 16, 2017

Информационное агентство польской епископской конференции KAI вспоминает о пророчествах Фатимы и не только о них. Общим элементом богородичных откровений, которые состоялись в начале ХХ века на католической и православной почве в Португалии и России, в частности были предсказания о будущем России.

Все указывало на апокалиптическую трагедию, которая выпадет на долю этой страны и ее соседей. Однако откровения говорили, что предстоящие беды имеют условный характер, а спасение от них — это молитва и доверие Пресвятой Деве Марии со стороны России. Из ряда предсказаний московский патриарх Тихон признал подлинность двух.

VVV-Порт-Артурская_икона_Божией_МатериПервое произошло на Украине, где отставному моряку российского Черноморского флота по имени Серафим (Феодор Катанский) в 1903 году явилась Богородица. Этот простой человек, ветеран обороны Севастополя (1855) и балканской войны (1878), после 25-летней службы во флоте выбрал призвание странника, постоянно посещавшего святыни Украины и Бессарабии. В ноябре 1903 году во сне несколько раз ему явилась Божия Матерь. Она попросила его помочь написать икону, которая раскроет представленное ему видение: Богоматерь, стоящую на берегу морского залива, на другой стороне которого в страшном огне гибнул город. Под ногами Богородицы пребывали обломки меча, растоптанного Ее ногами аки змий, символ сатаны. В облаках над головой Девы Марии ангелы держали царскую корону с крестом. Над ней Бесплотные Силы поддерживали облака, на которых сидел на троне Христос Пантократор, а над ним значилось: «Будет одно стадо, один Пастырь» (Ин 10:16). Богоматерь сказала Серафиму, что Российскую империю вскоре ждет война, которая, если Ее просьба не будет удовлетворена, окажется тяжелой и трагичной. Написанную икону должны были отправить в Порт-Артур. Однако из-за нежелания военных властей в этот город она так и не попала, а потом, после его сдачи японцам, было уже поздно. Следы иконы затерялись, пока в феврале 1998 года группа российских паломников не нашла ее неожиданно в одном из антикварных бутиков Иерусалима.

07Второе откровение Божией Матери имело место в самой России во время отречения царя Николая II. За два месяца до откровений в Фатиме Пресвятая Матерь Божия явилась во сне крестьянке слободы Перерва Бронницкого уезда Евдокии Адриановой. Митрополит Тихон, будущий патриарх, увидел в этом знак того, что с уходом законной власти Богородица берет в Свои руки судьбу России. Он приказал Евдокии идти в село Коломенское и найти там черную икону Божией Матери, чтобы сделать ее красной (то есть, отреставрировать). В Вознесенском храме в Коломенском после долгих поисков в подвалах церкви 2 марта 1917 года была найдена большая почерневшая от времени икона. На доске проступало изображение Христа на коленях у Богородицы, в руках Богородицы — царские регалии, скипетр и держава. После революции икона была утеряна, нашли ее только в 1990 году. В 2003 и 2014 годах чудесный образ путешествовал в Фатиму по благословениям вначале патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла. Так вскрывалась связь иконы Божией Матери «Державная» с фатимскими пророчествами.

 

Источник: REGNUM

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