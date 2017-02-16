О пророчествах Фатимы и не только о них

Информационное агентство польской епископской конференции KAI вспоминает о пророчествах Фатимы и не только о них. Общим элементом богородичных откровений, которые состоялись в начале ХХ века на католической и православной почве в Португалии и России, в частности были предсказания о будущем России.

Все указывало на апокалиптическую трагедию, которая выпадет на долю этой страны и ее соседей. Однако откровения говорили, что предстоящие беды имеют условный характер, а спасение от них — это молитва и доверие Пресвятой Деве Марии со стороны России. Из ряда предсказаний московский патриарх Тихон признал подлинность двух.

Первое произошло на Украине, где отставному моряку российского Черноморского флота по имени Серафим (Феодор Катанский) в 1903 году явилась Богородица. Этот простой человек, ветеран обороны Севастополя (1855) и балканской войны (1878), после 25-летней службы во флоте выбрал призвание странника, постоянно посещавшего святыни Украины и Бессарабии. В ноябре 1903 году во сне несколько раз ему явилась Божия Матерь. Она попросила его помочь написать икону, которая раскроет представленное ему видение: Богоматерь, стоящую на берегу морского залива, на другой стороне которого в страшном огне гибнул город. Под ногами Богородицы пребывали обломки меча, растоптанного Ее ногами аки змий, символ сатаны. В облаках над головой Девы Марии ангелы держали царскую корону с крестом. Над ней Бесплотные Силы поддерживали облака, на которых сидел на троне Христос Пантократор, а над ним значилось: «Будет одно стадо, один Пастырь» (Ин 10:16). Богоматерь сказала Серафиму, что Российскую империю вскоре ждет война, которая, если Ее просьба не будет удовлетворена, окажется тяжелой и трагичной. Написанную икону должны были отправить в Порт-Артур. Однако из-за нежелания военных властей в этот город она так и не попала, а потом, после его сдачи японцам, было уже поздно. Следы иконы затерялись, пока в феврале 1998 года группа российских паломников не нашла ее неожиданно в одном из антикварных бутиков Иерусалима.

Второе откровение Божией Матери имело место в самой России во время отречения царя Николая II. За два месяца до откровений в Фатиме Пресвятая Матерь Божия явилась во сне крестьянке слободы Перерва Бронницкого уезда Евдокии Адриановой. Митрополит Тихон, будущий патриарх, увидел в этом знак того, что с уходом законной власти Богородица берет в Свои руки судьбу России. Он приказал Евдокии идти в село Коломенское и найти там черную икону Божией Матери, чтобы сделать ее красной (то есть, отреставрировать). В Вознесенском храме в Коломенском после долгих поисков в подвалах церкви 2 марта 1917 года была найдена большая почерневшая от времени икона. На доске проступало изображение Христа на коленях у Богородицы, в руках Богородицы — царские регалии, скипетр и держава. После революции икона была утеряна, нашли ее только в 1990 году. В 2003 и 2014 годах чудесный образ путешествовал в Фатиму по благословениям вначале патриарха Алексия II, а затем патриарха Кирилла. Так вскрывалась связь иконы Божией Матери «Державная» с фатимскими пророчествами.

Источник: REGNUM