Новую школу в Новосибирске назвали в честь погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы
Новой новосибирской школе № 214 на Первомайской решили присвоить имя погибшей Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза.
1 сентября в микрорайоне «Весенний» открыли самую большую школу Новосибирска.
Учебное заведение оборудовано современными классами, библиотекой, большой столовой из четырёх обеденных залов, стадионом, волейбольной и баскетбольной площадками, а также хоккейной коробкой.
Вместительность учреждения – 1 250 учеников. Все дети будут учиться в одну смену.
О том, что школе №214 будет присвоено имя Елизаветы Глинки, во время открытия заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, идея о присвоении образовательному учреждению имени Доктора Лизы пришла председателю Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. Свое разрешение на использование имени Елизаветы Глинки уже дал ее муж.
Напомним, жизнь Елизаветы Глинки, как и еще 83 человек, летевших в Сирию с гуманитарной помощью, оборвала катастрофа Ту-154.
Всю свою жизнь Доктор Лиза посвятила больным и благотворительности.
Дело Елизаветы Глинки и сейчас продолжает жить, ее фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» существует до сих пор.
По материалам news.ngs.ru и kp.ru
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