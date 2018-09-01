Новую школу в Новосибирске назвали в честь погибшей в авиакатастрофе Доктора Лизы

Новой новосибирской школе № 214 на Первомайской решили присвоить имя погибшей Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза.

1 сентября в микрорайоне «Весенний» открыли самую большую школу Новосибирска.

Учебное заведение оборудовано современными классами, библиотекой, большой столовой из четырёх обеденных залов, стадионом, волейбольной и баскетбольной площадками, а также хоккейной коробкой.

Вместительность учреждения – 1 250 учеников. Все дети будут учиться в одну смену.

О том, что школе №214 будет присвоено имя Елизаветы Глинки, во время открытия заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, идея о присвоении образовательному учреждению имени Доктора Лизы пришла председателю Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. Свое разрешение на использование имени Елизаветы Глинки уже дал ее муж.

Напомним, жизнь Елизаветы Глинки, как и еще 83 человек, летевших в Сирию с гуманитарной помощью, оборвала катастрофа Ту-154.

Всю свою жизнь Доктор Лиза посвятила больным и благотворительности.

Дело Елизаветы Глинки и сейчас продолжает жить, ее фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» существует до сих пор.

По материалам news.ngs.ru и kp.ru