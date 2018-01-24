Несмотря на сильный ливень, 40 тысяч парижан приняли участие в Марше за жизнь

Сильный ливень в воскресенье, 21 января, не остановил французов, пожелавших выйти на улицы Парижа, чтобы принять участие в Марше за жизнь. По подсчетам организаторов, около 40 000 человек вышли на марш, который проходил под лозунгом «От тьмы к свету».

Несмотря на ливень, участники Марша прошли всем запланированным маршрутом. Марш продолжался около четырех часов, сообщило информационное агентство CNA.

Ежегодно во Франции проводят более 200 000 абортов. Такие данные приводит официальная правительственная статистика.

Как отметил представитель французского Марша за жизнь Эмиль Дюпон, «важно пробить молчание и говорить о последствиях абортов, о которых никто не хочет говорить».

Кроме защиты нерожденных, нынешний Марш за жизнь делал упор на вопросе эвтаназии. Хотя активное самоубийство с помощью врача не является легальным во Франции, однако, в январе 2016 года был принят закон, разрешающий «смертельную седацию» (то есть введение в состояние продолжительного сна с целью умирания). Для тех, кто находится на грани смерти, закон позволяет «тяжелую и длительную седацию», которую делают пациенту, пока он не умрет или от болезни, или от голода.

Помимо десятков тысяч французов к Маршу за жизнь присоединились несколько про-лайф групп из Нидерландов, Испании, Германии, Италии и Португалии.

Источник: Седмица.ру