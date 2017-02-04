Немецкие епископы разработали пастырские указания в свете «Amoris laetitia»

«Каковы последствия ´Amoris Laetitia´ для пастырского попечения о семье и браке в Германии?»: на этот вопрос немецкие епископы отвечают в документе Постоянного совета Немецкой епископской конференции, обнародованном 2 февраля.

Многое из того, о чем идет речь в апостольском увещании Св. Отца, может стать «источником вдохновения для супружеской и семейной жизни», и его положения должны быть «развиты в конкретных пастырских ситуациях», пишут епископы.

Во-первых, это касается подготовки к браку. Она должна быть обязательной и в то же время «более убедительной», утверждают иерархи. Необходимо организовать путь «брачного катехумената», ведущего к Таинству как к осознанному акту веры, с учетом конкретных жизненных обстоятельств. Во-вторых, следует уделять больше внимания пастырскому сопровождению супругов, в том числе посредством развития духовности семьи и брака. Это сопровождение подразумевает помощь в решении проблем и преодолении трудностей: «Только таким образом можно будет убедиться в том, что Церковь готова помочь и проявляет человечность в повседневной жизни людей», — отмечают епископы Германии.

Семьи должны быть пространством передачи веры, утверждают епископы, призывая оказывать им поддержку в этом нелегком деле. Епископы просят найти новые и наиболее подходящие формы для пастырской помощи семьям в духовном воспитании детей.

В документе особенно упоминаются межконфессиональные семьи, «вызов и шанс для экуменического диалога». Затем иерархи рассуждают о «хрупкости» брака, ссылаясь на апостольское увещание «Amoris laetitia»: «Нерасторжимость брака – это существенный аспект веры Церкви», — пишут епископы, замечая, что «´Amoris laetitia´ достаточно ясно говорит о необходимости дифференцированного подхода к жизненным ситуациям». В свете этого утверждения разведенные, вступившие в повторный брак, «несомненно, принадлежат к Церкви, Бог не лишает их Своей любви, и они призваны любить Бога и ближнего и быть подлинными свидетелями Иисуса Христа».

Цитируя различные положения постсинодального увещания, немецкие епископы отмечают, что в этих случаях возможна «помощь Церкви, а иногда и помощь Таинств» для того, чтобы можно было продолжать путь в состоянии благодати. Когда брак не может быть признан недействительным, пишут епископы, «необходимо принимать дифференцированные решения, отвечающие отдельным ситуациям». Они могут предполагать «возможность принятия Таинств Примирения и Евхаристии». В этом смысле епископы предостерегают как от лаксизма, так и от ригоризма, и призывают «содействовать формированию совести, просвещенной верой».

Источник: Радио Ватикана