На Украине появились признаки «православной войны» — СМИ

Католическое издание Vatican insider (Турин, Италия) увидело признаки «православной войны» на Украине.

Константинопольский патриархат не отказывается от своего обещания «помочь» в отношении признания национальной Украинской Православной церкви, полностью независимой от Московского патриархата. Реакция РПЦ не заставила себя ждать и оказалась серьезной. Нет сомнений, наступают трудные времена для всего православного мира. В пятницу, 7 сентября, Фанар объявил об отправке двух своих экзархов (делегатов) в Киев, которые будут пытаться объединить разделенные в настоящее время православные украинские общины и найти решения также проблемы, связанной с митрополитом Филаретом (глава церковной структуры УПЦ КП, не признанный легитимными другими Православными Церквами).

Сценарий создания «автокефальной» Украинской Церкви, признанной Константинопольским патриархатом, полностью поддерживается нынешним политическим руководством Украины. Судя по первым реакциям из Москвы, процесс «появления» новой независимой Православной Церкви на Украине не будет безболезненным для всей полноты Православных Церквей: богословы, близкие к Московскому патриархату, уже обвиняют константинопольского патриарха Варфоломея в «ереси», в то время как другие намекают на «денежные издержки» операции по предоставлению автокефалии.



Между Московским и Константинопольским патриархатами наступил «ледниковый период», констатирует католическое информагентство KATHPRESS (Вена, Австрия).

Пока неясно, какие шаги будут предприняты двумя недавно назначенными экзархами Константинопольского патриархата на Украину.

Митрополит Антоний (Щерба), возглавляющий Украинскую Православную Церковь Константинопольского патриархата в США, еще 19 августа в интервью украинской службе радиостанции «Голос Америки» очертил возможные варианты.

Скорее всего, будет собран Всеукраинский собор из представителей всех украинских Церквей. Этот Собор изберет патриарха, Константинополь должен будет признать этого лидера Церкви и томос будет предоставлен ему. Ни при каких обстоятельствах томос не может быть передан президенту Украины Петру Порошенко или любому другому политическому деятелю.

Митрополит прямо сказал, что «еще не уверен, что томос будет предоставлен». Порошенко вернулся из Стамбула после встреч с патриархом Варфоломеем с немного преувеличенным энтузиазмом. Он назвал конкретные даты, «но в византийском мире ничего не происходит так быстро». Может быть, решение будет принято к концу года. Но также может быть, что этот вопрос будет передан на всеправославный собор. Тогда это может занять гораздо больше времени.

По словам митр. Антония, вполне можно ожидать, что произойдут раскольнические процессы. Так было, например, в Болгарии после провозглашения автокефалии. Но даже если раскол будет, он не подорвет жизнь Церкви навсегда.



Автокефалия означает, что украинским православным больше не придется зависеть от юрисдикции Москвы, пишет AsiaNews (Рим, Италия).

Москва поняла, что отделение Украинской Церкви — это факт, который сейчас неизбежен. В результате почти 30 миллионов верующих на Украине плюс в диаспоре будут относиться к Киевскому патриархату, а не к Московскому.

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пришлось поспешить к Варфоломею в Стамбул. Но несколькими неделями ранее «он пытался добиться от Путина позвонить в Анкару, чтобы остановить действия Варфоломея по предоставлению Киеву автокефалии».

Москва, похоже, поняла, что было большой ошибкой не участвовать в работе Всеправославного Синода на Крите в июне 2016 года. Что дальше? Конечно, будет давление и угрозы.

Некоторые говорят о расколе в православном мире по примеру того, как это было между Лютером и Римом. Но это маловероятно: такое чуждо православной традиции, и это не догматический вопрос, а административный. Возможно, будет временный перерыв в общении.

По данным информированных источников, Киеву будет предоставлена концессия, и в то же время это позволит Москве оставить под своей юрисдикцией 10 миллионов русскоязычных, чтобы сохранить лицо.



Уже несколько месяцев вся Украина живет на морально-эмоциональном подъеме, ожидая объявленную президентом Порошенко возможную автокефалию и объединение украинских Православных Церквей. Однако, замечает «Католицький Оглядач» (Львов, Украина), несколько отстраненную позицию в этой весьма шумной кампании надежд и желаний занимает Украинская Греко-Католическая Церковь.

Издание цитирует размышления отца Ивана Гаваня, преподавателя Дрогобицкой греко-католической духовной семинарии, богослова, протоиерея, бывшего многолетнего главного редактора журнала «Богословие».

«Все эти усилия православных и просто патриотов Украины мотивированы одной идеей: единое государство — единая церковь, — говорит отец Иван. — Этот тезис соответствует восточнохристианской традиции в свете богословско-экклезиологического теории о симфонии Церкви и государства. В нынешних условиях войны эта идея особенно усилилась через электризацию национально-политических настроений и мотиваций. Украинская Православная Церковь Московского патриархата начала выглядеть просто анахронизмом, «инородным телом» для украинской нации и государства. Поэтому реакцией на военную агрессию России стало желание утвердить свою украинскую автокефалию как залог духовного отделения от России. Это естественная и нужная реакция, ведь понятно, что автокефалия будет укреплять государство.

Однако этот процесс несет в себе значимые вызовы и даже угрозы. Один из них — это углубление в будущем раскола и отчуждения между Православными Церквами и внутри православных верующих, ведь УПЦ МП будет сохранять еще долго свои позиции и масштабы влияния. Поэтому сейчас важно понять мотивы, которые стимулируют светскую власть усиливать автокефальные процессы. Как это ни прискорбно, но здесь явно проглядывает конъюнктурно-политический интерес президентской власти понравиться избирателю накануне предстоящих президентских выборов в марте 2019 года. Довольно прагматичное и даже циничное желание политических воротил использовать в своих целях настроения и желания верующих.

Парадоксом ситуации является то, что идея томоса и автокефалии очень популярна в греко-католической Галиции, потому что здесь играют патриотические чувства галичан, которые являются традиционно сильными. Однако преимущество политического над духовно-конфессиональным не всегда бывает благодатным. Мы должны помнить, что этот процесс не стоит форсировать. Ни народ, ни политическое руководство государства, ни иерархи не созрели до автокефалии».

Источник: REGNUM