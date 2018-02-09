На молитвенном завтраке Трамп выразил поддержку иностранцам, сталкивающимся с репрессиями на родине

Вашингтон, 9 февраля. Вашингтон выражает поддержку гражданам всех стран, где существуют репрессии и преследование по религиозным мотивам, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

«Мы знаем, что миллионы людей в Иране, на Кубе, в Венесуэле, Северной Корее и других странах страдают от жестких репрессивных режимов. Америка выражает поддержку всем людям, страдающим из-за репрессий и судебного преследования по религиозным мотивам», — сказал Д.Трамп в ходе выступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

Он выразил надежду на то, что в мире будет больше справедливости, и призвал стремиться к этому.

«До тех пор, пока наши глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать Его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций», — добавил президент.

В Вашингтоне в четверг в 65-й раз прошел Национальный молитвенный завтрак, в котором традиционно принял участие президент США.

Национальный молитвенный завтрак проводится в Вашингтоне ежегодно с 1953 года. Мероприятие с участием президента США организуется американским Конгрессом вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели.

Национальный молитвенный завтрак не ограничивается одним завтраком, а включает в себя встречи, обеды и ужины для представителей политической, общественной, религиозной и деловой элит, в которых принимают участие до 3500 человек, в том числе гости из других стран.

Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщал, что в четверг в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне должны принять участие около 55 представителей российской религиозной и политической элиты.

В этом, как и в прошлом году, на мероприятия приехала многочисленная группа депутатов из Украины, среди которых лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Источники: РБК и Интерфакс-религия