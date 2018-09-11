На Филиппинах возрождают движение мусульманско-христианской дружбы «Цепочка»

На Филиппинах возрождают движение мусульманско-христианской дружбы «Цепочка»: за последние дни активисты организовали две дружеских встречи, сообщает Fides.

Движение межрелигиозной дружбы и диалога возродилось в многострадальном городе Марави на острове Минданао, где весной 2017 года прошли столкновения между армией Филиппин и вооруженными формированиями ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Город лишь в октябре был освобожден от исламистов, хотя и был при этом почти полностью разрушен во время штурма. Теперь в городе вновь активизировался форум Silsilah («Цепочка»), учрежденный с целью мусульманско-христианского диалога на юге Филиппин. Форум Silsilah был учрежден отцом Себастьяно дАмбра (Sebastiano D’Ambra), миссионером Папского института зарубежных миссий.

По словам отца дАмбра, за последние дни активисты движения «Цепочка» организовали два события в провинции Южный Ланао (где находится город Марави) с участием мусульман из местных этнических групп, представляющих религиозное большинство в провинции. «Во время этих встреч мы возродили деятельность форума Silsilah с учетом опыта тяжких испытаний, через которые все мы прошли в год оккупации и штурма города, – сказал отец дАмбра. – Нас порадовал живой интерес к этой встрече и активный приток участников со всех концов страны – и в том числе лидеров местных общин, женщин, молодых людей, активистов движения Silsilah из других городов и новичков движения, стремящихся стать посланцами диалога и мира в своих уголках».

Штурм Марави навсегда останется в памяти местных жителей – с его тяжкими испытаниями, утратами, насилиями, прокатившимися по всему острову Минданао. «Семена ненависти и насилия были взращены экстремистскими идеологиями, использующими религию в качестве прикрытия для своих грязных планов и геополитических стратегий, – вспоминает отец дАмбра. – Они сумели в какой-то момент найти поддержку на Минданао у различных фанатичных групп вроде Абу Сайяф. Стратегическая цель ИГИЛ заключалась в захвате Минданао при поддержке местных боевиков группы Мауте».

Отметим, что Абу Сайяф, также известная как «аль-Харакат аль-Исламия» – одна из нескольких воинственных террористических исламистских группировок, действующих на островах Минданао, Сулу и Басилан, чей лидер принес присягу верности халифату ИГИЛ в 2014 году. Группа Мауте (также известная как «Исламское государство Ланао») – исламистская группировка, действующая в мусульманских регионах Филиппин и базирующаяся в провинции Южный Ланао; она получила название по фамилии своих основателей, братьев Абдуллы и Омара Мауте.

«Возрождение форума Silsilah Forum в Марави несет надежду всем нашим общинам, много претерпевшим от насаждавшейся боевиками взаимной ненависти и конфликтов, щедро питаемых извне, – подчеркивает отец дАмбра. – Теперь мы помогаем объединиться многим добрым и простым жителям Маранао – христианам и мусульманам – желающим залечить взаимные душевные раны, согреть друг друга теплом и протянуть руку помощи. Нам предстоит еще отстроить родной город Марави, и пока неизвестно, как это будет сделано, но движение Silsilah – это свидетельство нашей готовности к возрождению нашего общества. Во главе этого процесса возрождения нередко встают женщины Марави, прошедшие через страдания и потери, и теперь мечтающие вновь увидеть на нашей земле мир, любовь, гармонию и мирное сосуществование». Символично, что форум Silsilah в городе Марави возглавляет мусульманка, профессор истории ислама Джамиля-Айша Сангуила (Jamila-Aisha Sanguila). Она принимает близко к сердцу идею возрождения Марави и его дружной общины.

«На наших встречах в Марави мы подтвердили свою приверженность духу и целям «цепочки» любви и дружбы, которую мы теперь будем строить через духовность, диалог и взаимопонимание, возрождая культуру диалога как самый действенный путь к миру и дружбе, – говорит отец дАмбра. – Мы обратились к духу «великого джихада», понимая его как внутренний путь к очищению. Его суть наши христианские братья находят в Заповеди блаженства, данной Христом в Нагорной проповеди, а мусульманские братья в сурах Корана о «милосердии и сочувствии». Это и есть духовные опоры нашего движения «Цепочка», стремящегося возродить духовность во всех ее формах путем поощрения диалога культур и вер в четырех главных областях: диалог с Богом, с самим собой, с другими и с мирозданием».

Источник: Седмица.ру