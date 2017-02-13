Мусульмане составляют уже четверть мирового населения, преобладая в Азиатско-тихоокеанском регионе

Мусульмане на текущий момент составляют четверть мирового населения, преобладая в Азиатско-тихоокеанском регионе, причем эта религия доминирует в странах Северной Африки и Ближнего Востока, сообщает Worldreligionnews.

Арабский мир долгое время считался «сердцевиной» и колыбелью ислама, но на сегодняшний день на долю арабских наций приходится уже менее 20 процентов мусульманского населения всего мира, по данным социологической организации Pew Research Center. Например, на Индийском субконтиненте проживает уже 30 процентов мирового исламского населения, а остальная его часть рассеяна по странам Азии и Запада. На долю Индонезии приходится 13 процентов мусульман всего мира, причем это вероисповедание в стране является подавляющим по численности верующих. В странах Африки также мусульмане превосходят по численности другие религии, при этом доминируя на севере и западе континента. Значительна численность мусульман также в Китае и России. А вот в странах Америки и в значительной части Европы ислам пока является второй по численности приверженцев религией.

Географическая распространенность ислама в сознании многих ассоциируется со странами северной Африки и Ближнего Востока, но на самом деле две трети мусульман всего мира ныне проживает в Азиатско-тихоокеанском регионе: там сосредоточено 62 процента мирового исламского населения. По данным социологической организации Pew Research Center, на сегодня в Индии и Пакистане проживает около 344 миллионов мусульман – и это уже больше, чем в традиционно исламских странах северной Африки и Ближнего Востока, где их насчитывается «лишь» 317 миллионов.

В свете этих данных можно заметить, что недавний указ президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд мигрантов из семи стран с преимущественно исламским населением затронул интересы лишь 12 процентов мусульман всего мира. В списке этих стран сегодня Иран, Ливия, Ирак, Сомали, Сирия, Судан и Йемен, причем из этих стран только Иран входит в десятку крупнейших стран с преимущественно мусульманским населением. Следует отметить, что страны северной Африки и Ближнего Востока все же лидируют по цифрам «концентрации» мусульманского населения, поскольку ислам в них исповедуют 93 процента населения из 317 миллионов жителей. При этом, к примеру, доля мусульман в совокупном населении Азиатско-тихоокеанского региона – лишь 24 процента.

Всего среди стран мира на сегодня насчитывается 49 стран с мусульманским большинством в населении, причем первой в этом списке идет Индонезия с 87.2% (примерно 209 миллионов) мусульман. Индия занимает второе место – в ней проживает 176 миллионов мусульман, хотя они пока составляют лишь 14.4 процента в общем населении страны.

По данным отчета Pew Research Center, к 2050 году численность мусульман возрастет и достигнет 29.7 процентов мирового населения (2.76 миллиарда). Мусульманское население стран Северной Африки близ Сахары возрастет до 24.3 процентов – в сравнении с 15.5% на 2010 год. В Азии на сегодня проживает больше мусульман, чем во всем остальном мире (61.7 процента), и она сохранит свое лидерство в этом аспекте, хотя и ожидается, что доля мусульман в этом регионе снизится до 52.8 процента. В странах северной Африки и Ближнего Востока, по прогнозу, доля мусульманского населения останется примерно такой же. А вот численность мусульман в США к 2050 году возрастет вдвое – если, конечно, не помешают запреты на их иммиграцию вроде нынешнего указа президента США.

Источник: Седмица.ру