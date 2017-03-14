Митрополит Иларион предложил убирать имена революционеров из топонимики по мере достижения консенсуса в обществе

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион поддерживает исключение из топонимики имен одиозных советских деятелей, но призывает не спешить в этом вопросе.

«Переименования должны устраивать людей, но Церковь небезразлична к этому вопросу, потому что речь идет о наших национальных символах. Имена террористов, революционеров, убийц, палачей — это имена, которые вошли в историю со знаком минус. Я надеюсь, что рано или поздно все мы это поймем. До сих пор существует определенное разделение в этом вопросе, так же как в вопросе выноса тела (Ленина — ред.) из мавзолея», — цитирует иерарха Интерфакс.

Он считает, что «переименование возможно тогда, когда существует общественный консенсус».

При этом митрополит полагает, что тема расходов из муниципальных бюджетов в случае переименований преувеличена.

«Заменить таблички — не думаю, что это какое-то очень дорогостоящее мероприятие. Это скорее всегда аргумент, который приводится противниками переименований для того, чтобы сказать людям, что если будет переименование, то из вашего кармана вынут деньги, вам от этого будет хуже. Это, на мой взгляд, демагогический аргумент», — заявил он.

Что касается фактора, связанного с привычкой, то, как признался представитель Церкви, он до сих пор не может привыкнуть к новым названиям станций метро в Москве.

«Но я готов с этим жить и от этого страдать ради того, чтобы имена палачей и преступников исчезали с наших улиц, площадей и названий станций метро», — добавил он.

На днях, как сообщалось, Архиерейский Синод Русской зарубежной церкви в обращении по случаю столетия революции заявил, что «одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы служить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников». Так же следует поступить и с названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических наименований, говорилось в документе.