Мексиканские епископы: молчание делает нас соучастниками абортов

Молчание перед фактом уничтожения жизни нерождённого человека делает нас соучастниками преступления аборта. Об этом заявили мексиканские епископы в специальном послании на День защиты жизни, который отмечался в этой стране 25 марта, в литургический праздник Благовещения.

«Жизнь не является благом, которое мы раздаём, но даром, который мы однажды получили», — говорится в тексте, подписанном монс. Франсиско Хавьером Чавольей Рамосом, епископом Толуки и главой Епископской комиссии по защите жизни:

«Никто не имеет права посягать на неприкосновенность другого человека: ни в исследовательских целях, ни потому, что речь идёт о стариках, инвалидах, о недееспособных больных или мигрантах. <…> Сегодня в Мексике существует множество угроз семейной жизни», стремящихся исказить на уровне законодательства лик и достоинство брака, уважительное отношение к жизни и сущность семьи. В современном обществе «идеология уважения животных воспринимается как ответственность, однако решение об убийстве нерождённого ребёнка понимается как право. Бесчеловечный и преступный беспорядок постепенно охватывает всю страну, и сегодня в Мексике убивают тысячи нерождённых детей», — говорится в заявлении поместных епископов.

С решительным призывом прелаты обращаются к пастырям, верующим и ко всем гражданам страны: злободневные вызовы обращены непосредственно к нам, и поэтому все мы «облечены в серьёзную человеческую и социальную ответственность. Обращение архангела Гавриила к Пресвятой Деве Марии – ‘не бойся’ — напоминает нам, что жизнь необходимо смело защищать».

«Пусть время Великого Поста, — говорится в послании мексиканских епископов, — станет благоприятной возможностью исправить ошибки, прежде всего молчания, которое делает нас соучастниками преступления абортов». Нам нужно просить прощения у множества людей, уничтоженных таким прерыванием жизни: «Своим молчанием мы способствовали их гибели», — говорится в послании.

Источник: Радио Ватикана