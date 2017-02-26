Мартин Лютер и Святые Таинства

Экуменический диалог станет центральной темой международного симпозиума, который с 26 февраля по 1 марта будет проходить в Папском Григорианском университете: «Лютер и Святые Таинства».

Научная встреча является результатом трёхлетнего сотрудничества между Папским советом по содействию христианскому единству, богословским факультетом Григорианского университета и немецким экуменическим Институтом имени Иоганна Адама Мёлера (г. Падерборн). На каждой из рабочих сессий выступят по два докладчика — католик и лютеранин. Они посвятят свои размышления теме Святых Таинств: крещения, исповеди, Евхаристии и священства. Во время симпозиума католические и лютеранские богословы обсудят также совместное прочтение подлинных текстов Мартина Лютера. На форуме будут присутствовать студенты богословских университетов двух конфессий; для них эта встреча станет возможностью пообщаться и поближе познакомиться друг с другом.

Работы симпозиума откроются торжественным богослужением Вечерни и конференцией президента Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. Международная встреча завершится выступлением кардинала Герхарда Мюллера, префекта ватиканской Конгрегации вероучения.

Источник: Радио Ватикана