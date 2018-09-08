Константинополь назначил своих епископов на Украине

Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил зампредседателя отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

«Только что получил сообщение о том, что [Константинопольский патриархат] «в рамках подготовки решения о предоставлении независимости Православной Церкви на Украине», назначил епископов Панфильского Даниэля из США, а также Эдмонтонского Илариона в качестве своих экзархов на Украину», — сказал он.

Назначенные архиереи — уроженцы Украины: архиепископ Даниил (Зелинский) родился в 1972 году в г. Бучач Тернопольской области, епископ Иларион (Рудник) родился в 1972 году во Львове.

Оба они, как отмечается в сообщении представительства Константинополя при Всемирном совете церквей, «служат украинским православным верующим в своих странах в юрисдикции Вселенского патриархата».

Экзархат в современном православии и католичестве восточных обрядов — особая административно-территориальная единица, которая находится в другой стране и специально создается для окормления верующих данного обряда.

Экзарх — титул главы отдельного церковного округа, расположенного за пределами страны основной юрисдикции данной поместной Церкви.