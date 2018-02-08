Конголезцы считают, что после ухода Кабилы страну должен возглавить кардинал Монсенгво

Киншаса, 8 февраля. Жители Демократической Республики Конго считают, что переходный период, который начнется после отставки президента Жозефа Кабилы, должен проходить под руководством кардинала Лорана Монсенгво Пасиньи.

По итогам «народного плебисцита», состоявшегося в ДРК, архиепископ Киншасы был признан самой нейтральной и беспристрастной фигурой.

Наряду с католическим иерархом участникам голосования были предложены еще 11 кандидатов – в том числе епископы, священники, общественные деятели.

Результаты опроса, организованного движением «Мир и солидарность», были опубликованы 4 февраля в конголезской прессе. Кардинал Монсенгво набрал 3,5 млн. голосов. На втором месте – с 2 млн. голосов – оказался врач и евангелический пастор Дени Муквеге.

Жители ДРК могли высказать свою позицию на специальных участках, организованных при церквах и школах.

Кардинал Монсенгво уже имеет опыт участия в политической жизни: в 1991-92, будучи архиепископом города Кисангани, он руководил деятельностью Национальной суверенной конференции, которая осуществила ряд либеральных реформ. Когда мандат конференции истек, прелат возглавлял переходный парламент – Высший совет республики.

Между тем, 6 февраля Ватикан объявил о назначении преемника кардинала Монсенгво, которому еще три года назад исполнилось 75 лет, что предполагает уход в отставку. Решением Папы Франциска, архиепископом-коадъютором конголезской столицы назначен архиепископ Фридолен Амбоного Бесунгу.

58-летний Амбонго, до последнего времени возглавлявший архиепархию Мбандака-Бикоро на северо-западе ДРК, является вице-президентом Национальной епископской конференции Конго. Он известен как критик режима Кабилы.

78-летний Лоран Монсенгво является архиепископом Киншасы с 2007 года, в кардинальское достоинство он был возведен в 2010 Папой Бенедиктом XVI. Папа Франциск ввел африканского иерарха в состав Совета кардиналов – совещательного органа, помогающего понтифику осуществлять реформу Римской курии.

На территории архиепархии Киншасы проживает около 12 млн. человек, половина из которых исповедует католицизм. В епархии – 143 прихода, 239 священников и 4 семинарии, радиостанция, телевизионный канал и 500 церковных школ.

Жозеф Кабила был избран президентом Демократической Республики Конго в 2006 году. В 2016 его полномочия должны были закончиться, однако политик до сих пор удерживает власть в своих руках, что стало причиной широких протестов в стране. Среди тех, кто добивается отставки Кабилы, – многочисленные католики.

Источник: Благовест-инфо