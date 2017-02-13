Колумбийские епископы: коррупция разрушает страну

По завершении очередного пленарного заседания католические епископы Колумбии выступили на пресс-конференции перед журналистами и выразили свою обеспокоенность по четырём злободневным вопросам: коррупции, здравоохранения, мира и образования.

Прелаты назвали коррупцию в стране «процессом смерти и злокачественной опухоли, которая поражает общее благо». Эта болезнь заразна и усугубляет безнаказанность, и если не приложить усилия к её искоренению, она полностью разрушит колумбийское общество.

Отзываясь о ситуации в области здравоохранения, епископы подчеркнули: «Мы не можем позволить, чтобы колумбийская система здравоохранения распалась: люди и организации должны уже теперь найти решение для насущных и долгосрочных проблем».

Относительно темы мира колумбийские прелаты заявили, что они смотрят в будущее с надеждой, однако при этом выразили обеспокоенность в связи с ростом насилия и тревожной атмосферой в стране.

В завершение брифинга епископы коснулись темы образования будущих поколений — для Колумбии это является «национальным приоритетом». «Стоящие перед обществом проблемы требуют подлинного, комплексного образования, ориентированного на человека, на его достоинство и права», — заявили колумбийские прелаты.

Источник: Радио Ватикана