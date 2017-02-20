“Когда Папа услышал об Авдеевке, он хотел, чтобы его представитель как можно скорее сюда попал”, — Апостольский нунций Клаудио Гуджеротти

14–15 февраля 2017 года Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти вместе с епископом Яном Собило, президентом Технического комитета Акции «Папа для Украины», находились с двухдневным рабочим визитом в Донецкой области, во время которого посетили Святогорск, Краматорск, Авдеевку и окружающие населенные пункты Донецкой области, пострадавшие от обстрелов в последнее время.

Сначала Апостольский нунций встретился с детьми и семьями, выехавшими во время обострения военных действий в Авдеевке, чтобы от них лично узнать об обстоятельствах, при которых они оставили свой дом, а также посмотреть на условия, в которых дети находятся сейчас.

15 февраля, находясь в Авдеевке, Апостольский нунций также в первую очередь встретился с детьми и учителями местных общеобразовательных школ, посетил городскую больницу, осмотрел несколько домов в районе Старой Авдеевки, получивших повреждения.

Кроме того, посол Папы Франциска встретился с представителями организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Акции «Папа для Украины» и которые уже работают в населенных пунктах вдоль линии разграничения, а также с представителями местной власти в Авдеевке и главой Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским.

Архиепископ Клаудио Гуджеротти прибыл в Донецкую область, чтобы засвидетельствовать солидарность, молитву и благословение Папы Франциска людям, которые сильно пострадали, будучи лишенными воды, тепла, света и средств к существованию в условиях чрезвычайного холода. Его целью было услышать непосредственно от местных жителей о приоритетных на сегодняшний день потребностях.

Представитель Святейшего Отца больше всего старался уделить время общению с детьми. Встречи в школах были наиболее продолжительными и трогательными.

«Дети – это будущее Украины, и то, как и в каких условиях они растут и формируются сегодня, будет определять, какой Украина будет в последующие годы и поколения», – постоянно подчеркивает архиепископ. Именно поэтому чрезвычайная помощь от Папы Франциска, кроме уже действующих проектов, была выделена и направлена непосредственно на помощь и реабилитацию детей и будет передана в этот регион через организацию SAVE THE CHILDREN, с которой 15 февраля было заключено соответствующее соглашение.

«Когда Папа услышал об Авдеевке, он хотел, чтобы его представитель как можно скорее попал сюда, где произошли такие ужасные события, чтобы лично увидеть потребности местных жителей и в то же время выказать им действенную поддержку миллионов людей со всего мира. Один из наших конкретных жестов – это проект в поддержку наиболее нуждающихся детей из этого пострадавшего региона на сумму 200 тысяч евро», – отметил посол Святейшего Престола в разговоре с представителями военно-гражданской администрации в городе Авдеевка.

В ходе встречи с представителями власти Апостольский нунций отметил, что Католическая Церковь открыта для помощи всем людям, невзирая на их религиозные убеждения, и, прежде всего, учитывает реальные потребности.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы быть близкими и проявлять свою поддержку всем нуждающимся людям через комитет «Папа для Украины», возглавляемый владыкой Яном Собило. Мы очень хотим и у нас есть возможности помогать и дальше», – заверил дипломат.

«Цель нашей работы заключается не в том, чтобы быть только распорядителями средств, которые вся Европа и лично Папа Франциск собрали для Украины, но быть теми, кто встречается с другими, чтобы выразить поддержку миллионов людей со всего мира, духовно близких с украинцами, которые сегодня так много страдают. Мы также хотим и всячески поощряем, чтобы украинцы учились все больше любить, уважать и поддерживать друг друга», – отметил архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Посол Ватикана подчеркнул, что одной из главных целей поездки в Донецкую область была встреча с детьми, учащимися школ, ведь школа является тем местом, где прежде всего дети учатся любить и уважать других, общаться без каких-либо барьеров между собой. Очень важна роль учителя в школе, потому что именно эта личность сильно влияет на формирование мировоззрения целого будущего поколения.

«Мы встречались с детьми из младшей школы, которые показывали нам богатство Украины в ее разнообразии традиций и культур. И эта встреча дала нам огромную надежду. Кстати, поразило, что и дети и учителя в школе говорили исключительно на украинском языке», – поделился впечатлением нунций.

«В целом наблюдаем, что люди очень истощены эмоционально. Восстановить жилье гораздо легче, чем восстановить психику. Все, что от нас зависит, чтобы быть как можно ближе к вам, начиная с молитвы и продолжая конкретными жестами помощи, мы будем делать и впредь. Очень важно, чтобы вы не чувствовали себя одинокими и покинутыми. Потому что есть большая опасность, если об этих военных конфликтах в мире просто забудут. Необходимо поддерживать осведомленность всего мира о том, что происходит здесь, чтобы весь мир прилагал усилия для скорейшего окончания войны», – подытожил делегат Святейшего Отца.

Апостольский нунций и епископ Ян Собило, глава Комитета Акции «Папа для Украины», в ходе визита в Донецкую область посетили также в Святогорске детский санаторий «Жемчужина» и интернат «Изумрудный город», где сейчас находятся дети и родители, выехавшие из города во время недавнего обострения в Авдеевке.

На протяжении визита делегацию сопровождают представители организации Save the Children и ООН.

Источник: пресс-служба Акции «Папа для Украины»