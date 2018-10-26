Кировские католики подали заявление о передаче общине всего здания костела

Настоятель католической общины Кирова священник Григорий Зволиньский направил 22 октября в областное Министерство имущественных отношений заявление с просьбой передать приходу всё здание Александровского костела, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Навигатор — Киров».

— На днях пришло решение суда по делу о костеле. Причина отказа, как и я и предполагал, в том, что мы просили лишь часть здания. Решение суда моего клиента устраивает. Обжаловать мы его не будем. В понедельник мы с отцом Григорием написали новое заявление в Минимущества с просьбой передать приходу всё здание Александровского костела. Что решит правительство, станет известно через месяц, — сообщил известный кировский юрист Ян Чеботарев, который представляет интересы католической общины.

Костел в Кирове (бывшей Вятке) является объектом культурного наследия и был построен и освящен в 1903 году по инициативе ссыльных поляков. Строительством руководил знаменитый вятский архитектор Иван Чарушин. Храм был посвящен памяти императора Александра III и потому получил название «Александровский костел». В 1933 году храм был закрыт, в его помещении разместился ветеринарный институт. За прошедшие десятилетия комплекс костела был перестроен, открыт органный зал. И, как поясняли ранее в Министерстве имущественных отношений в ответ на запрос католического прихода, возможность заключения договора безвозмездного пользования костелом исключена, потому что не все помещения поставлены на кадастровый учет.

— Принимая во внимание, что иные помещения, необходимые для эксплуатации заявленных вами помещений, не указаны в вашем заявлении, и в соответствии с ФЗ «О госрегистрации недвижимости» постановка помещений на кадастровый учет и госрегистрация договора безвозмездного пользования не предоставляется возможной, что исключает возможность заключения договора безвозмездного пользования сроком на 49 лет, — говорится в ответе чиновников.

Отец Григорий Зволиньский рассказывал «Навигатору», что кировские католики уже неоднократно просили власть передать им в безвозмездное пользование здание костела. Этот вопрос обсуждался еще при губернаторстве Никиты Белых.

— Здание костела как памятник архитектуры остается за государством. И оно берет на себя его содержание. Мы просим долгосрочную аренду (на 49 лет), которую можно обновлять. И мы в состоянии платить коммунальные расходы, то есть содержание здания — это не проблема. Когда 7 лет назад этот вопрос возник, губернатор (Белых) спросил: а вы потянете? Почему власть любит считать чужие деньги? — прокомментировал он.