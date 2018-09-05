Кемеровские католики подвели итоги лета и получили благословение на новый учебный год (ФОТО)

Начало учебного года – это всегда что-то прекрасное, новое и интересное! В воскресенье 2 сентября в католическом приходе Кемерова состоялось освящение школьных принадлежностей. Кроме этого, школьники, студенты, преподаватели, воспитатели и катехизаторы получили благословение священника на новый учебный год.

Катехизатор, преподаватель или вообще человек, занятый деятельностью, связанной со словом «научить», имеет такое призвание, которое требует постоянного совершенствования и большой работы. Ведь чтобы кого-то чему-то обучить, передать другому что-то из того, чем владеешь сам, необходимо самому быть наполненным. Желаем всем ученикам и преподавателям продуктивного учебного года и обилия даров Святого Духа! В круговерти будничных дел не забывайте, что для человека самое главное образование — духовное.

Прошедшее лето для нашего прихода было духовно весьма насыщенным: «Каникулы с Богом» в Новосибирске, несколько заездов в Тяжинском, Яшкино; Всемирная встреча редемптористской молодёжи в Испании; Всероссийская встреча молодёжи в Иркутске и Байкальске; паломничество в Польшу к Чёрной Мадонне; анимационная встреча катехизаторов Преображенской епархии.

Поэтому в воскресение, после Святой Мессы, в качестве катехитического занятия была организована встреча для всех прихожан, на которой участники вышеупомянутых событий поделились своими впечатлениями, фотографиями, видеороликами. Кому-то посчастливилось впервые побывать на Святой Мессе, которую служили 17 священников и 4 епископа; кто-то отважился стать настоящим паломником — и телом, и душой; кто-то попробовал себя в роли аниматора. И это, конечно, ещё не всё. Ведь самое главное — это то, что мы видим и чувствуем плоды этих благословенных дней! Нельзя было не заметить, как светились глаза участников встречи. Они красноречивее всего свидетельствовали, что радость от событий прошедшего лета надолго останется в их благодарных сердцах!



Прихожанка храма Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в г. Кемерово

Источник: Римско-католическая Церковь на севере Кузбасса