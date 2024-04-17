Семинария в Санкт-Петербурге открыла приём на 2024/2025 учебный год

Высшая духовная Семинария «Мария – Царица Апостолов» объявляет прием на 2024/2025 учебный год на пятилетний философско–богословский цикл для получения богословского бакалавриата (по программе «подготовка кандидатов в священнослужители») для мирян и монашествующих, независимо от пола, на очное обучение с возможностью проходить обучение в дистанционном формате в соответствии с Положением о дистанционном обучении.

Заявления и документы согласно списку (п.5 Правил приема) должны быть поданы в копиях и сканах в секретариат Семинарии secretariat@cathseminary.ru до 31 мая 2024 г. Автобиография должна содержать развернутую мотивацию получения богословского образования.

Возможно также поступление в качестве вольнослушателя с выбором одного или нескольких предметов из читаемых для 1-2 курсов в 2024/2025 учебном году. При сдаче экзамена по этим предметам возможно получение сертификата о получении квалификации в рамках дополнительного профессионального религиозного образования.

Право на обучение в дистанционном формате предоставляется каждый раз сроком на один год. Студенты имеют доступ к записям всех лекций. Для семинаров и изучения языков предполагается регулярная сдача в течение семестра письменных заданий или предоставление сертификатов по соответствующим языкам.

Экзамены и этапные зачеты сдаются по согласованию с преподавателем – либо как письменный тест, либо устно дистанционно, либо по отдельному расписанию в рамках одной из регулярных сессий академического года – летней или осенней. Таким образом, студент на дистанционном обучении может, сдав дистанционно все возможные экзамены, приехать для очной сдачи остальных экзаменов только на одну из сессий в течение года по индивидуальному графику экзаменов.

Вопросы можно задать в секретариат Семинарии secretariat@cathseminary.ru.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве